Steven Seagal lehúzta a sliccét egy kolléganője előtt

Szexuális zaklatással vádolja Steven Seagal amerikai színészt Portia de Rossi. A színésznő szerint egy film előzetes megbeszélésekor molesztálta őt Seagal. Az akciófilmsztár nem reagált a vádakra.Rossi a Twitter közösségi oldalon számolt be arról, hogy Seagal egy film előkészületi munkálatainál azt mondta neki, hogy nagyon fontos a filmvásznon a kollégák közötti személyes kémia. Leültette, majd lehúzta bőrnadrágjának cipzárját. A színésznő ekkor kirohant a teremből és felhívta az ügynökét, aki szenvtelenül annyit reagált: "Hát, nem tudtam, hogy a te eseted-e, vagy sem."Portia de Rossi, aki többek között a nemzetközi sikereket elért Ally McBeal című filmsorozatban játszott, Ellen DeGeneres népszerű amerikai műsorvezetővel él házasságban.

DeGeneres a Twitteren elmondta, büszke a feleségére, amiért a nyilvánosság elé tárta az ügyet.Seagal a 80-as évek vége óta olyan akciófilmek révén vált sztárrá, mint a Nico vagy az Úszó erőd. A rendező, harcművész és zenész az elmúlt évben megkapta az orosz és a szerb állampolgárságot is, orosz útlevelét személyesen Vlagyimir Putyintól vehette át.Az elmúlt hetekben, miután Harvey Weinstein producerről kiderült, hogy színésznők sokaságát zaklatta, és valószínűleg több nőt meg is erőszakolt, James Toback rendezőt, valamint Kevin Spaceyt és Dustin Hoffmant is az a vád érte, hogy szexuálisan zaklatták kollégáikat.