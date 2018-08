Steven Seagalt kinevezték Moszkva és Washington közötti közvetítőnek

Humanitárius ügyekben közvetítő különmegbízott lesz Oroszország és az Egyesült Államok között Steven Seagal volt hollywoodi akciófilm-hős és harcművész - közölte a hétvégén az orosz külügyminisztérium.



A 66 éves Seagal, aki 2016-ban orosz állampolgárságot kapott, tevékenységét a kulturális és a művészetek terén való együttműködés, valamint a nyilvánossággal és az ifjúsággal való kapcsolattartás terén fogja kifejteni munkáját. A poszt nem jár fizetséggel. Arról, hogy Seagalt Vlagyimir Putyin Oroszország és az Egyesült Államok közötti közvetítőnek szemelte ki, már 2015 áprilisában cikkezett az amerikai BuzzFeed News hírportál.



Az amerikai kormányzati forrásokra hivatkozó portál szerint Putyin a G8 csoport 2013 júniusában, az észak-írországi Lough Erne partján megtartott csúcstalálkozóján javasolta őt Barack Obama amerikai elnöknek erre a feladatkörre.



Az orosz elnök azzal az ötlettel állt elő, hogy legyen Seagal Oroszország kaliforniai és arizonai tiszteletbeli konzulja, aki ekképpen közvetítő lehetne a Kreml és a Fehér Ház között is. Seagal Putyin szemében remek jelöltnek tűnt a jelképes titulusra és a feladatra, ugyanis szerinte a színész ízig-vérig amerikai hazafi, aki egyszersmind kapcsolatban áll orosz rokonaival - a nagyanyja Vlagyivosztokból származott el -, valamint az orosz politikai és biztonsági apparátussal is.



Obama azonban meghökkent az elképzelésen a szíriai konfliktus eltérő megítélése miatt rendkívül rossz hangulatú megbeszélésen, és nem vette az azt komolyan. Putyin és Segal egyaránt 1952-es születésű, mindketten japán harcművészetek feketeövesei, és nagy becsben tartják egymást. A 90-es években sikeres amerikai színész 2013-ban nyíltan ki is jelentette, hogy "a világ egyik legnagyszerűbb, ha nem a legnagyszerűbb vezetőjének" tartja az orosz elnököt, akivel többször is mutatkozott.



Steven Seagal a 2014-es ukrajnai orosz beavatkozást követően is védelmébe vette Putyint, sőt, elutazott az elcsatolt Krím félszigetre, Szevasztopolba is, az orosz elnök által pártfogolt Éjszakai Farkasok elnevezésű motoroscsoport találkozójára. Seagalt, akinek Putyin 2016 novemberében személyesen adta át az orosz útlevelét, tavaly kitiltották Ukrajnából.



A Buzzfeed News szerint a Moszkvában a 90-es évek eleje óta gyakran felbukkanó Seagal - aki a Kalasnyikov gépkarabélyok reklámarcaként is szóba került - kiváló személyes kapcsolatokat ápolt Dmitrij Rogozin volt miniszterelnök-helyettessel, de jó nexusban áll a Putyin személyes ukrajnai közvetítőjének tekintett Viktor Medvedcsuk üzletemberrel - aki állítólag az orosz elnök egyik lányának keresztapja -, Ramzan Kadirov csecsen és Kirszan Iljumzsinov volt kalmük vezetővel, valamint más, az orosz elnökhöz közel álló kulcsszereplőkkel is.