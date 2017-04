Stockholmi terrortámadás: az őrizetbe vett férfit gyanúsítják a teherautó vezetésével

Péntek délután egy furgon gyalogosok közé hajtott Stockholm sétálóutcáján, sérültekről és 3 halottról lehetett hallani

A rendőrség megerősítette a tömeges gázolás tényét, de nem tudni, hogy terrorcselekmény történt-e

A tömeges gázolással egy időben - meg nem erősített hírek szerint -, a stockholmi metróban is lövöldözés volt

Kiderült, hogy a gázoláshoz használt furgont ellopták

Hangosbeszélőn terrorcselekményre figyelmeztették az embereket

Lezárták a metrókat és a központi pályaudvart Stockholmban

Senki sem hagyhatja el a parlamentet

Stefan Löfven miniszterelnök úgy nyilatkozott "Svédországot megtámadták"

A királyi család megdöbbent és együttérzését fejezte ki az áldozatok családjainak

Kiürítették a pályaudvart és több forgalmas bevásárlóközpontot is

Zárva lesznek a mozik és több nagyobb rendezvényt is betiltottak

A rendőrség kiadott egy képet a lehetséges elkövetőről

A rendőrség két embert bevitt kihallgatásra

Lassan megindulhat a közlekedés, igaz erős korlátozásokkal

Letartóztattak egy férfit, aki bevallotta, hogy ő az elkövető

A kórházban életét vesztette egy sérült, így 4-re nőtt a halálos áldozatok száma

Egy másik férfit is elfogtak a rendőrök, aki a másik gyanúsítottal kapcsolatban állhatott

Szombat

Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő szerint a stockholmi merénylet rávilágít arra, hogy a terroristák gyakorlata több szempontból is megváltozott.



A szakértő az M1 aktuális csatorna szombat reggeli műsorában azt mondta, az Iszlám Állam visszaszorulása miatt már nem képes komoly merényletet elkövetni, és az eddigi "kedvenc" célpontok védelmét rendkívül megerősítették. Emiatt olyan merényleteket követhetnek el, amelyhez nem kell jelentős felkészülés, nem kell eszközöket beszerezni.



Gyarmati István szerint az eset után el kell gondolkodni azon, hogyan lehetne tovább erősíteni a védelmet, mert a terrorizmus nem fog megszűnni, nem lehet egy őrültet megakadályozni abban, hogy beszálljon egy autóba és elgázoljon több embert.

- A stockholmi gázolásos terrorcselekmény után őrizetbe vett férfit gyanúsítják azzal, hogy ő volt a négy embert halálra gázoló teherautó vezetője - közölte szombaton a svéd rendőrség.

"A kérdéses személyt tettesként letartóztatásba helyezték (...) mint a teherautó sofőrjét"

Az SVT úgy tudja, hogy az észak-stockholmi Hjulsta külvárosában letartóztatott férfi kapcsolatban áll a másik gyanúsítottal, aki korábban került a hatóságok kezére.



A svéd rendőrség péntek este megerősítette, hogy a korábban a Stockholm északi Märsta nevű elővárosában elsőként letartóztatott férfinak megállapították a kilétét, és hogy hasonlít a feltételezett tettesről közzétett fényképen szereplő férfira. Később közölték, hogy nem ő vezette a teherautót.



Az Aftonbladet című svéd napilap értesülése szerint az elsőként letartóztatott gyanúsított egy 39 éves, Üzbegisztánból származó férfi, aki vonattal utazott el Stockholm belvárosából az északi fekvésű Märstába, ahol egy rendőrjárőr fogta el. A férfi lakhelye ugyanakkor a lap szerint a svéd főváros egyik déli elővárosában van. Az Aftonbladet emellett tudni véli, hogy a férfi Facebook-oldalán az Iszlám Állam terrorszervezet propagandavideóit találták, illetve kedvelt egy bejegyzést, amelyen a 2013. áprilisi bostoni maratonon elkövetett robbantás vérben úszó áldozatai voltak láthatóak.



A lap a férfi egyik ismerősére hivatkozva közölte azt is, hogy a gyanúsított négy gyermek apja, és az építőiparban dolgozik.

Péntek

A svéd támadás miatt több szomszédos országban is fokozták a biztonsági intézkedéseket. Finnországban a rendőrség növelte a járőrök számát Helsinkiben. Norvégia nagyobb városaiban és Oslo repülőterén a rendőrök a további értesítésig fegyvert viselnek. Lezárták a Svédország és Dánia közötti híd több sávját is, hogy a rendőrség ellenőrizhesse az áthaladó járműveket - írja az Index

- mondta el Lars Bystrom rendőrségi szóvivő.- tette hozzá a szóvivő, azokra a hírekre reagálva, amelyek szerint letartóztattak egy második gyanúsítottat is a pénteki merénylettel összefüggésben.Az első férfit Stockholm Märsta nevű elővárosában tartóztatták le pénteken, azzal hogy hasonlít a feltételezett tettesről közzétett fényképen szereplő személyre, kezdetben azonban a rendőrség úgy nyilatkozott, hogy nem ő vezette a teherautót.- Stefan Löfven miniszterelnök, sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy- a rendőrség nem ad ki több információt a feltartóztatott személyről, beleértve az állampolgárságát is.- Az Aftonbladet című svéd napilap értesülése szerint letartóztattak egy személyt a pénteki gázolásos merénylet ügyében, és bevallotta, hogy ő a tettes.

Az illetőt Stockholm északi részében fogták el - írta az újság. A hír forrása egyelőre nem ismeretes.A rendőrség korábban közzétette egy férfi fényképét, akit kerestek az ügyben. Lehetséges, hogy a biztonsági kamerával készült felvétel a gázoló teherautó vezetőjét ábrázolta.A stockholmi hatóságok ezzel párhuzamosan bejelentették, hogy egy ember a kórházban belehalt a sérüléseibe, és még 15-öt ápolnak, közülük 9-nek súlyos az állapota.Faisal Khan, egy Afganisztánból származó svéd állampolgár a The Localnak elmondta, nagyon megrázták az események, miután közelről szemtanúja volt az egésznek. " Szerencsére nem volt egy ügyes sofőr. Úgy éreztem, nem volt tapasztalata az ilyen nagy járművek vezetésében. De ez a fickó nagy pusztítást és kárt akart okozni", de nem állnak meg a központban.Arra figyelmeztetnek, hogy nagy késésekkel kell számolni.A buszokat kordok között irányítja a rendőrség - írta a The Local.

de azt hangsúlyozzák, hogy ők még nem gyanúsítottak - írta meg a The Local.- Sokan vannak akik a a pályaudvar és a metrók lezárása miatt nem tudnak hazamenni. Ők a Stockholm City Councilba (városháza) mehetnek - írta a The Local.- Dan Elliason rendőrfőnök kora esti sajtótájékoztatóján elmondta, hogy nem a furgon eredeti sofőrjét keresik.

A The Local azt írta még, hogy a rendőrség nem erősítette meg az áldozatok számára vonatkozó információt., mert ahhoz nagyol közel történt a támadás - írja a The Local

A rendőrség mindenkit arra kér, hogy ne menjek ki az utcára, kerüljék el a belvárost.

- A helyszín közelében a rendőrség több embert őrizetbe vett - írta meg a The Local 16:38 -

A királyi család és én megdöbbenéssel fogadtuk a Stockholmban délután elkövetett gázolásos merénylet hírét

- áll XVI. Károly Gusztáv svéd király nyilatkozatában. Az uralkodó hozzátette, hogy a család tagjai szoros figyelemmel kísérik a fejleményeket. Hangsúlyozta, hogy a királyi család gondolatban az áldozatokkal és családtagjaikkal van.A svéd miniszterelnök szerint is terrortámadás történt. Stefan Löfven jelenleg Göteborgban van, de siet vissza Stockholmba - írja az Index - A több embert elgázoló teherautó a Spendrups svéd sörgyár tulajdona volt, a társaság szóvivője elmondta, a jármű éppen kiszállított egy rakományt, a Caliante bárhoz,- írja a The Localra hivatkozva a Magyar Nemzet pénteken délután, amikor egy furgon gyalogosokat gázolt el egy belvárosi sétálóutcában - közölte az MTI.A hatóságok arra szólították fel a fővárosban tartózkodókat, hogy kerüljék el a városközpontot.A rendőrség közlése szerint a gázolásnak számos áldozata van, köztük legalább három halálos.- Lövöldözés volt a Fridhemsplanon, a Klara Norrán pedig őrizetbe vettek egy embert, írja a Lokal.se -re hivatkozva az Index . Úgy tudják, hogy a teherautót a mai napon szerezték meg ismeretlenek. Nem tudni, hogy a sofőrrel együtt térítették el vagy ellopták. A stockholmi pályaudvar nem indít és nem fogad vonatokat.A lap még arról számolt be, hogy olyan, egyelőre meg nem erősített hírek is érkeztek, hogy ezzel egy időben a metróban is lövöldözés volt. A vonalakat leállították. Innen még nem érkeztek hírek sérültekről vagy áldozatokról.- Sétálóutcába hajtott egy furgon Stockholmban péntek délután, és legalább három embert halálra gázolt - jelentette a svéd média. A jármű ezt követően behajtott egy bevásárlóközpont területére, majd kigyulladt.A rendőrség megerősítette a tömeges gázolás tényét.- Egy teherautó hajtott végig Stockholm egyik utcáján, a Drottninggatanon. Az AFP hírügynökség és a BBC is csak sérültekről írt, de a Svenska Dagbladet helyszínen tartózkodó riporterének többen mondták, hogy vannak halottak. Meg nem erősített információk szerint három halálos áldozat van - A lap úgy folytatja : a belvárosban pánik tört ki, a környék fölött helikopter köröz.Meg nem erősített hír, hogy ezzel egy időben a metróban lövöldözés volt, a vonalakat leállították. Innen még nem érkeztek hírek sérültekről vagy áldozatokról.