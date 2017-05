Súlyos árvizek pusztítanak Quebecben, több ezer embert költöztettek ki

Közleménye szerint mintegy 1200 katonát vezényeltek az árvíz sújtotta térségbe.



Az egyik legsúlyosabban érintett település a Montrealtól nyugatra fekvő Rigaut városa, ahol szükséghelyzetet hirdettek. Hans Gruenwald polgármester szerint a város egyes részein kötelezővé tették a lakosság kitelepítését, a tűzoltók házról-házra járnak, hogy bebizonyosodjanak arról, mindenki elhagyta a veszélyeztetett területeket.



Montrealban is szükséghelyzetet hirdettek, miután három védőgát is engedett a víz nyomásának az északi Pierrefonds-Roxboro városrészben. A kanadai nagyvárosban eddig 220 embert költöztettek ki otthonából. Denis Coderre polgármester szerint erővel telepítik ki azokat, akik nem engedelmeskednek az evakuációs rendeletnek.



A szomszédos Ontario tartományban is bajok vannak a heves esőzések miatt, de ott stabilizálódni látszik a helyzet. Ralph Goodals közbiztonsági miniszter szerint eddig csak Quebec kért segítséget a hadseregtől, de a katonaságot - beleértve a tartalékosokat - szerte az országban készenlétbe helyezték.