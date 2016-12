Svájci állampolgár volt a zürichi lövöldöző

A hatóságok nem hozták nyilvánosságra a svájci állampolgár nevét, de közölték: gyanújuk szerint a hétfő esti lövöldözést megelőzően vasárnap is bűncselekményt követett el Zürichben, meggyilkolt egy másik férfit.



Az iszlám központban végrehajtott támadás indítékát egyelőre nem tudták megállapítani.



A rendőrség rámutatott arra is: egyelőre semmi sem utal arra, hogy a zürichi lövöldözés összefüggne a hétfő esti berlini kamionos incidenssel.



A zürichi főpályaudvar közelében található, szomáliaiak által látogatott iszlám központba hétfőn este fél hat körül rontott be egy férfi, válogatás nélkül több lövést is leadott az épületben imádkozókra, majd elmenekült a helyszínről. A rendőrség néhány órával az ámokfutás után egy holttestet talált a központtól nem messze. A hatóságok azt feltételezik, hogy az elkövető végzett magával a mecsetnél elkövetett támadás után.



A lövöldözésben súlyosan megsebesült egy 30, egy 35 és egy 56 éves férfi.