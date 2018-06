Szabadlábra helyeztek Törökországban egy életfogytiglanra ítélt újságírót

A beszámoló szerint az isztambuli bíróság az után hozta ezt a határozatot, hogy megvizsgálta Mehmet Altan fellebbezési kérelmét.



A szabadlábra helyezésről szóló jegyzőkönyvben az isztambuli törvényszék az alkotmánybíróság azon januári határozatára hivatkozott, amely jogsértés miatt egyszer már elrendelte Mehmet Altan szabadlábra helyezését. Az akkor illetékes török ítélőszék azonban miután ismét megvizsgálta az ügyet, úgy döntött, hogy továbbra is fenntartja a vizsgálati őrizetet, Altan tehát rács mögött maradt.



Az isztambuli bíróság szerdán azonban leszögezte: az alkotmány szerint az alkotmánybíróság határozatai kötik mind a törvényhozó, a végrehajtó és a bírói szerveket, mind pedig a közigazgatási hatóságokat, továbbá a természetes és jogi személyeket egyaránt.



Mehmet Altan ugyanakkor nem hagyhatja el az országot, amit bírósági felügyelet mellett hetente egyszer aláírással kell igazolnia a polgárőrségnek a lakhelyéhez tartozó parancsnokságán.



Mehmet Altan 65 éves, publicista, egyetemi oktató és több politikai témájú könyv szerzője. Februárban nem ő volt az egyedüli, akit életfogytiglani szabadságvesztésre ítéltek, rajta kívül öt másik újságíró is ugyanezt a büntetést kapta.



Az elítéltek között szerepelt a testvére, Ahmet Altan, valamint egy másik közismert név is, Nazli Ilicak is. Mindegyiküket az alkotmányos rend megdöntésének kísérletében találták bűnösnek. Az Altan testvérek és Ilicak a július 15-ei puccskísérlet előtti napon egy közös televíziós műsorban állítólag "tudatalatti" üzeneteket küldtek a nézőknek, utalásokat tettek a küszöbönálló puccskísérletre.



Ilicak a Can Erzincan TV adásában akkor például úgy fogalmazott: "kivezetjük Törökországot ebből a sötétségből... Ha mindannyian csendben ülünk és tehetetlennek érezzük magunkat, akkor nem érhetjük el a célt."



Az Altan fivéreket 2016 szeptemberében helyezték előzetes letartóztatásba, Ilicakot már a puccskísérlet után két héttel, 2016. július végén letartóztatták.



Ahmet Altant és Ilicakot a szerdai döntés nem érinti, ők továbbra is börtönben maradnak.



Ankara az Amerikában élő Fethullah Gülen muzulmán hitszónok vezette nemzetközi hálózatot teszi felelőssé a puccskísérletért, és terrorszervezetnek nyilvánította a mozgalmat. Recep Tayyip Erdogan török államfő korábban úgy fogalmazott, hogy "a terrorizmus nem magától terem, kertészei a vezércikkírók, véleményvezérek".



A Török Újságírók Egyesületének (TGS) legutóbbi, május 31-ei adatai szerint jelenleg 146 újságírót tartanak fogva Törökország börtöneiben. A puccskísérlet óta tartó rendkívüli állapot keretében egyúttal száznál is több médiaintézményt bezártak.



A hatalomátvételi kísérlet után indult perekben eddig más újságírókra nem szabtak ki életfogytiglani szabadságvesztést, túlnyomó többségében katonák kapják ezt a büntetést.