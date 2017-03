Szabadon felhasználhatják ügyfeleik adatait az amerikai internetszolgáltatók

A ház kedden 215 igen szavazattal, 205 képviselő ellenszavazata ellenében fogadta el a javaslatot, melyről a szenátus már korábban szavazott, így most Donald Trump elnök elé kerül, aki támogatja a korlátozás eltörlését, így várhatóan alá is írja majd a törvényt.



Az amerikai médiahatóság, a Szövetségi Távközlési Bizottság (FCC) tavaly októberben hozott határozatot arról, hogy az internetszolgáltatók csak a felhasználók beleegyezésével használhatják fel az ügyfelek adatait.



"Az amerikaiak elsöprő többsége nem ért egyet azzal, hogy ezek az adatok áruba bocsáthatóak legyenek, főleg nem beleegyezés nélkül" - húzta alá a demokraták képviselőházi frakcióvezetője, Nancy Pelosi korábbi házelnök, hozzátéve: az internetszolgáltatók "mélyen személyes" információk birtokában vannak előfizetőikről és családjukról.



A döntés bírálói szerint a korlátozás megfojtja az innovációt, vesztesekre és nyeretesekre osztja fel az internetes cégek piacát. Azzal is érveltek, hogy a nagy internetes cégek, mint például a Google vagy a Facebook minden további nélkül felhasználhatják ügyfeleik adatait. Az FCC szabályainak támogatói szerint viszont az internetszolgáltatók messze több adatra látnak rá, mint az internetes cégek, tudnak minden felkeresett weblapról, és arról is, hogy ki kivel levelez.



Emellett azt mondják, hogy a piaci verseny fogja kikényszeríteni az adatok biztonságát, mert az ügyfelek majd olyan szolgáltatót választanak, amely biztosítsa adataik védelmét. A The Verge című híroldal viszont rámutat, hogy sok helyen alig van verseny a szolgáltatók között, mert csak egy szolgáltató elérhető.



Az FCC szabályának eltörlésével szövetségi törvény továbbra is védi az előfizetők adatait, de a jogszabály nem részletezi kimerítően, hogy a szolgáltatóknak mit és hogyan kell tenniük. Erre tett kísérletet saját szabályaival az FCC. Az FCC Trump által kinevezett új vezetője viszont világossá tette, hogy ellenzi a szabályokat, s úgy véli, hogy a fogyasztók adatvédelmével a fogyasztóvédelmi ügyekkel foglalkozó hatóságnak, a Szövetségi Kereskedelmi Bizottságnak kellene foglalkoznia.



Kiszavazott viszont a kérdésben a ház republikánus frakciójának több tagja is. Egyikük, Kevin Yoder kansasi képviselő szerint az FCC szabályai "csak a józan észnek megfelelően" arra adtak lehetőséget, hogy a fogyasztók rendelkezhessenek saját adataik felett.



"Nem akarjuk, hogy a kormány akaratunk ellenére hozzáférjen az adatainkhoz, és ez a cégekre is vonatkozik" - húzta alá Yoder.

Élesebben fogalmazott a demokrata párti Jared Polis Coloradóból. "Azok a képviselők, akik ezt megszavazták, magánérdekeknek árusítják ki az amerikai népet" - mondta.



Az Amerikai Polgárjogi Unió (ACLU) nevű jogvédő szervezet felszólította Donald Trumpot, hogy vétózza meg a javaslatot, s "mutassa meg, hogy nem a vállalatvezetők, hanem minden amerikai elnöke".