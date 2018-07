Szakértő: a francia rendőrség és a külvárosok viszonya évek óta feszült

A szakértő azt mondta, hogy 2015 óta vannak komolyabb feladatai a rendőröknek, akik kimerültségre, eszköz-, idő- és emberhiányra panaszkodnak és úgy vélik, nem tudják érvényesíti a törvényeket. A külvárosok lakói pedig tiszteletlennek tartják őket, szerintük erőszakosan, diszkriminatív alapon igazoltatnak - tette hozzá.



Ismertette, hogy Franciaországban 81 kiemelt biztonsági zóna van, és Nantes-ban is vannak ilyenek, ahol kedd óta zavargások törtek ki, miután egy rendőr igazoltatás során lelőtt egy férfit. Hozzáfűzte, hogy a férfi hamis igazolványt adott a rendőröknek, ezért arra kérték, hogy menjen be velük az őrsre. A rendőrök szerint a férfi ekkor megpróbált elmenekülni, közben pedig egy rendőrt és gyerekeket is majdnem elütött. A szemtanúk azt állítják, nem volt ilyesmi.



A szakértő beszélt arról is, hogy Eric Fournier francia nagykövet a magyar kormányt támogató bizalmas diplomáciai táviratának kiszivárogtatása Emmanuel Macron francia elnökből azért váltott ki heves indulatokat, mert ritka, hogy a francia külügyből ilyen iratok nyilvánosságra kerüljenek, és az ilyen politikai vitáknak belső vitáknak kellene lenniük.