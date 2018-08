Szakértő: a gyenge államstruktúra okozza az Afrikából induló migrációt

A Migrációkutató Intézet vezető kutatója szerint elsősorban Afrika gyenge államstruktúrája és a kontinens túlnépesedése okozza a folyamatos migrációt.



Marsai Viktor az M1 aktuális csatorna pénteki műsorában azt mondta, Afrika, gyenge közigazgatása miatt, nem képes az alapvető szolgáltatások biztosítására.



Az emberek a modern telekommunikációs eszközök segítségével látják, hogy a világ más részein magasabb az életszínvonal, és ezért útnak indulnak - közölte.



Hozzátette: az Európai Unió a migráció megfékezésére anyagi támogatást nyújt egyes afrikai térségeknek, legutóbb Nigerrel kötött megállapodást, miszerint 610 millió eurót és technikai segítséget nyújt az országnak.



A kutató arra is kitért, hogy míg az ezredforduló utáni években Észak-Afrikából és Kelet-Afrikából érkeztek nagy számban illegális bevándorlók Európa, illetve Közel-Kelet felé, addig most a nyugat-afrikai térségből is egyre többen indulnak el.