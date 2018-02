Szakértő: a migrációhoz kötődő aggályok is megjelennek az ENSZ-tervezetben

A migrációval kapcsolatos aggályok is megjelennek az ENSZ-egyezmény tervezetében - mondta Tóth Norbert, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense kedden a Kossuth rádió 180 perc című műsorában.



A docens arra hívta fel a figyelmet: míg korábban az ENSZ-főtitkár nyilatkozatában a migrációnak csak a pozitív olvasata jelent meg, a hétfőn nyilvánosságra hozott migrációs egyezmény tervezetében már a kritikus hangok is érzékelhetők.



A dokumentum ugyanakkor tartalmazza azt is, hogy a filantróp alapítványokat is be kell vonni a migráció állami kezelésébe. "Ez meglepő, hiszen csak azt nem írták bele, hogy Soros-alapítvány" - fűzte hozzá, miközben már látszik, hogy ezeknek a szervezeteknek milyen lobbiereje van az ENSZ-ben.



Az egész világra kiterjedő migrációs egyezmény tervezete, amelynek első vázlatát hétfőn hozta nyilvánosságra az ENSZ, a migráció hatékonyabb kezelését, a legális migrációs útvonalak bővítését, a kormányokra és a társadalmakra háruló feladatok összehangolását helyezi kilátásba.



A világszervezet honlapján olvasható, Mexikó és Svájc által kidogozott tervezet - amelyet az ENSZ egy december 10-11-én Marokkóban rendezendő csúcstalálkozó keretében kíván elfogadni -, összefoglalja azokat a vezérelveket és követendő célokat, amelyek a migráció egész folyamatát lennének hivatottak szabályozni mind a migránsok emberi jogainak, mind a fogadó országok érdekeinek figyelembevételével.



A dokumentum konkrét kötelezettségvállalásokat vázol fel, amelyek elősegítenék a bevándorlási hullám mederben tartását, szavatolnák a jelenség emberséges kezelését. Ennek érdekében szükségesnek látja, hogy bővítsék a legális migrációs útvonalakat, visszaszorítva az embercsempészek tevékenységét.





A tervezet szerint a migránsok őrizetbe vétele csupán "végső eszköz" lehet, a törvényes úton érkező migránsokat segíteni kell a beilleszkedésben, biztosítani kell számukra a megfelelő okmányokat, hogy méltó munkát kaphassanak, és diszkrimináció nélkül juthassanak hozzá a szociális szolgáltatásokhoz. Az országoknak meg kell könnyíteniük a családegyesítést, meg kell akadályozniuk, hogy a munkaadók visszaéljenek ezeknek az embereknek a kiszolgáltatott helyzetével. A tervezet szerint az államoknak együttes erővel kell menteniük az emberéleteket a veszélyes migrációs útvonalakon, elsősorban a Földközi-tengeren, és közösen kell küzdeniük az embercsempészbandák ellen.



A világot átfogó jelenség a kezelésében az ENSZ egyezménytervezete több vezérelvet vázol fel. Ezek között fontosnak tartja, hogy a bevándorlás-politikában az egyes ember szempontját tartsák szem előtt, különös tekintettel a gyengébb csoportokra, így a nőkre és a gyermekekre. A tervezet készítői szerint a nemzeti szuverenitást, az adott ország jogrendjét mindenképpen tiszteletben kell tartani, de a migráció összetett jellege miatt e jelenséget nem képesek az egyes kormányok pusztán a maguk erejére támaszkodva kezelni. Szerintük ezért nagy jelentősége van a nemzetközi együttműködésnek például abban, hogy a határok védelmét is integrált, biztonságos és összehangolt módon lehessen megoldani. Ugyanakkor biztosítani kell, hogy mindez ne a világ megosztását eredményezze, hanem éppen ellenkezőleg, annak egyben tartását segítse elő - áll a tervezetben.



Mivel a migráció "többdimenziós realitás", meg kell teremteni a migránsok közösségei számára a megfelelő körülményeket, hogy hozzájáruljanak az adott országok fenntartható fejlődéséhez - olvasható a tervezetben. E dokumentum szerint fontos, hogy a migráció problémájának a megoldásába bevonják a migránsokat, a diaszpórákat, a helyi közösségeket, a civil társadalmat, a tudományos műhelyeket, a magángazdasági szférát, a parlamenteket, a szakszervezeteket, a helyi emberi jogi intézményeket. Fontos az is, hogy az országok együttműködjenek a migránsok méltó, biztonságos visszatérésének, eredeti országukba való visszailleszkedésének az elősegítésében.



A dokumentum összeállítói szükségesnek tartják azt is, hogy az adott ország állampolgárai hiteles, tényeken - ne pedig "félrevezető narratívákon" - alapuló információt kapjanak a migrációról.



Az egyezményben foglaltak nem kötelező erejűek, minden ország önként döntheti el, hogy magáévá teszi-e a megfogalmazott célokat, akarja-e alkalmazni a migrációs folyamat kezelésére javasolt eszközöket.