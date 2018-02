Szakértő: az EU diktálja a Brexitet

A dokumentum - amelyről még nem született döntés - azt tartalmazza, hogy az angolok elfogadnák az átmeneti időszakban, immár nélkülük született uniós jogszabályokat is. Ugyanakkor az uniós állampolgárok jöhetnének Nagy-Britanniába az átmeneti időszak lezárása, 2019 márciusa után is, csak a jogaik lehetnének kicsit mások, feltehetően szociális téren - ismertette a szakember.



Kifejtette: Brüsszel álláspontja szerint, ha Nagy-Britannia szeretne továbbra is hozzáférni az európai közös piachoz, akkor az EU négy szabadságát - az áru, a tőke, a szolgáltatások és az egyének szabad mozgását - nem gátolhatja a kilépés után sem.



Az angol kormánypárti képviselők egy része az úgynevezett hard Brexitet, a kilépés minél gyorsabb lezárását sürgeti, és az EU-nak sem érdeke, hogy az átmeneti időszak elhúzódjon - tette hozzá Kiss István.