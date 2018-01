Szakértő: húsvétra lehet német kormány

Kifejtette: az elkövetkezendő időszakban a német koalíciós tárgyalásokon belpolitikában és külpolitikában is nagy kompromisszumokat kell kötni. A német szociáldemokraták elveszítették korábbi népszerűségük felét, nagyon megosztott az egész német baloldal, nem tudnak egységes programot kialakítani - közölte. Szerinte a szociáldemokraták és a kereszténydemokraták is többet veszítenek, ha nem lesz koalíció, és a jobboldal is nehéz helyzetbe kerül abban az esetben.