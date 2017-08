Szándékos gyújtogatás okozhatta a Horvátországban vasárnap óta pusztító erdőtüzeket

Vasárnap este 20 és 22 óra között 10-15 helyen tört ki tűz Benkovac környékén. Időközben Hvar szigetén is tűz ütött ki, késő délután evakuálni kellett a Sibeniktől északra fekvő Drnis és Promina települést is és Ugljan szigete is ég.





Zeljko Sosa, a zadari tűzoltóság parancsnoka szerint a helyzet nehéz, mert a terep megközelíthetetlen, és az erős szél miatt "a dolgok kicsúsztak az ellenőrzés alól". Vasárnap késő este óta erdőtüzek pusztítanak a horvát tengerparton, Zadar megyében, hétfőn pedig Hvar szigetén is tűz ütött ki - közölte a N1 horvát hírcsatorna hétfőn. Davor Bozinovic belügyminiszter bejelentette, szándékos tűzokozás gyanújával hét embert őrizetbe vett a rendőrség.Zeljko Sosa, a zadari tűzoltóság parancsnoka szerint Védjük a házakat, a szőlőket, a gazdasági objektumokat, de még mindig nem tudtuk megállítani a tűz továbbterjedését - mondta.

Vasárnap este 20 és 22 óra között 10-15 helyen tört ki tűz Benkovac környékén. A hatóságok nem zárták ki annak lehetőségét, hogy szándékos gyújtogatás történt. A belügyminiszter hétfőn délután arról tájékoztatott, hogy szándékos tűzokozás gyanújával hét embert vett őrizetbe a rendőrség, kihallgatásuk folyik.



A tűzesetek miatt hétfőn délelőtt lezárták a forgalom elől az A1-es autópálya Zadar és Sibenik közti szakaszát. Benkovácnál nyolc, Pirovacnál Zágráb irányába kilenc kilométeres autósor torlódott fel a fizetőkapuknál. A horvát autópálya-kezelő vállalat (HAC) délután felnyitotta a sorompókat, hogy a gépjárművezetők mielőbb le tudjanak hajtani az autópályáról. A sűrű füst miatt pánikba esett autósok az autópályán megfordulva, a forgalommal szembe haladva próbáltak meg kitérni a füst elől, ami káoszt okozott a sztrádán.



A tűzoltásba a nap folyamán hadsereg is bekapcsolódott.



Időközben Hvar szigetén is tűz ütött ki, amelyet tűzoltó repülőgépekkel és helikopterekkel próbálnak meg eloltani.



Újabb tüzek is keletkeztek késő délután: evakuálni kellett a Sibeniktől északra fekvő Drnis és Promina települést. Késő este pedig a körzet több községében otthonaik elhagyására szólították fel a lakosságot. Az N1 esti híradójában arról számoltak be, hogy Ugljan szigete is ég. A hadsereg repülőket küldött, hogy eloltsák a tűzet.



Június elseje óta a horvát légierő tűzoltó repülőgépeit 243 tűzesethez riasztották, 85-höz Sibenik-Knin megyében, 79-hez Split-Dalmát megyében, 62-höz Zadar megyében, 11-hez Dubrovnik-Neretva megyében és öthöz Lika-Senj megyében.



