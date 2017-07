Szankciók Oroszország, Irán és Észak-Korea ellen: Trump aláírja a törvényt

A törvénycsomagot mindkét párt elsöprő arányban támogatta, és ez jelzi mind a republikánus, mind a demokrata párti törvényhozók mély aggodalmát Oroszországnak a tavalyi amerikai választási folyamatba történt beavatkozása miatt. A beavatkozást Moszkva és Vlagyimir Putyin orosz elnök is többször cáfolta.

Donald Trump amerikai elnök aláírja a törvényt az Oroszország, Irán és Észak-Korea elleni szankciókról - jelentette be a Fehér Ház. Az elnöki hivatal helyi idő szerint pénteken későn este adott ki közleményt, miszerint Trump áttekintette a törvény végső változatát és úgy döntött, hogy aláírásával törvényerőre emeli. A közlemény nem szól arról, hogy Trump mikor látja el kézjegyével a képviselőház és a szenátus által is elsöprő többséggel megszavazott törvénycsomagot.A kongresszus döntését elemzők a döntést Donald Trump vereségeként értékelik, hiszen a törvény a kirótt szankciók mellett egyúttal korlátozza az elnök hatalmát. Donald Trumpnak ugyanis minden olyan kérdésben, amely jelentősen befolyásolja az amerikai politikát, jelentést kell írnia a kongresszusnak és a törvényhozóknak jóvá kell hagyniuk döntését. Így például Trump nem oldhatja fel önhatalmúlag az Oroszország elleni szankciókat.A száztagú szenátus 98:2 arányban szavazta meg a törvénycsomagot csütörtökön, két nappal azután, hogy a képviselőházban 419:3 arányban fogadták el a szankciókat, amelyek Oroszország mellett Iránt és Észak-Koreát is sújtják. Oroszország pénteken válaszlépéseket jelentett be, nem sokkal azután, hogy Rex Tillerson amerikai és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter telefonon beszélt egymással.