Századvég: "arcvesztés" a zárónyilatkozat Angela Merkelnek

Pócza István az M1 aktuális csatorna műsorában pénteken azt mondta, bár a megegyezés hatalmas előrelépés, a német kancellárnak nem oldódott meg a problémája, mert otthon elő kell adnia, hogy ez a megállapodás nekik is jó.



Angela Merkel mindenképpen kancellár szeretne maradni, és folytatni szeretné az európai politikát, ennek viszont ki kell dolgozni a részleteit. Jelenleg egy vázszerkezet van felépítve, amit meg kell tölteni tartalommal, cselekvéssel - tette hozzá.



Pócza István szerint az a kérdés, hogy Merkel a cselekvés mellett áll-e, hogy végrehajtják-e a megállapodást. A kancellárt szorítja a zárónyilatkozat, az államok és kormányfők, valamint a német polgárok elvárásai is - jegyezte meg.



Kitért arra is, hogy a zárónyilatkozat a visegrádi négyek (Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország) álláspontját tükrözi, és nagy előrelépés volt, hogy a V4-ek és a francia államfő közötti találkozón Emmanuel Macron kijelentette, nem fogja támogatni a kvótarendszert.



Csütörtök délután kétnapos uniós csúcstalálkozó kezdődött Brüsszelben, amelyen elsősorban a közös migrációs és menekültpolitikáról, a következő többéves költségvetési keretről, illetve gazdasági és kereskedelmi kérdésekről tárgyalnak az Európai Unió tagországainak állam- és kormányfői. Információk szerint a csütörtöki témákról elfogadott szöveg alapján az Európai Unió területén ellenőrzött menekültközpontok önkéntes alapon, tagállami felajánlás alapján jöhetnének létre, és ezekben feldolgoznák a szárazföldön, tengeren érkezett illegális bevándorlók és menekültek kérelmét.