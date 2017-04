Szentpétervári robbantás: őrizetben Dzsalilov feltételezett tettestársai

Az Interfax szerint csütörtökre virradóra egy szentpétervári lakásban őrizetbe vettek három közép-ázsiai személyt, akiket megbilincselve vezettek el. A hírügynökség informátora úgy nyilatkozott, hogy a náluk talált pokolgép hasonló szerkezetű volt, mint amely hétfőn robbant fel a szentpétervári metróban, 14 ember halálát okozva, és több mint félszázat megsebesítve.Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy a szentpétervári metrórobbantással Akbarzson Dzsalilovot gyanúsítják.Az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) az ügyről mindössze annyit közölt, hogy több olyan közép-ázsiai személyt azonosítottak, akik kapcsolatot tartottak fenn Dzsalilovval, és a lakásukban tartott házkutatás során olyan tárgyakat foglaltak le, amelyek "jelentőséggel bírnak a nyomozás számára".A terrortámadás lehetséges hátteréről és Dzsalilov esetleges indítékairól a nap folyamán számos - meg nem erősített - információ jelent meg az orosz médiában.A Kommerszant szerint nem kizárt, hogy a gyanúsítottat a földijei, kirgizisztáni üzbégek bujtották fel a robbantásra. A gyanúsított Osban született, amely túlnyomórészt az üzbég kisebbség lakta Fergana-völgyben található, ahonnan a dzsihadisták százszámra utaztak el Szíriába harcolni, ahol a Tauhid val Dzsihád terrorszervezethez csatlakoztak.Dzsalilov februárban a szülőföldjén járt, és a lap forrásai szerint ekkor kerülhetett a szervezet befolyása alá. A Fontanka szentpétervári hírportál ennél régebbi dzsihadista kapcsolatot sejtetett, amikor azt írta, hogy az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) kiderítette: a feltételezett merénylő 2014-ben Törökország felől utazott be Oroszország területére. A portál szerint az FSZB-nél biztosra veszik, hogy megfordult Szíriában.A Fontanka emellett megtudta, hogy a robbanóanyag égetett cukrot is tartalmazott, márpedig a bombának ez az összetevője szakértők szerint - az elkészítés módját illetően - szíriai eredetre utal.A Rosszijszkaja Gazeta úgy értesült, hogy Moszkvában is keresik Dzsalilov tettestársait, mert ő március 3-án Kirgizisztánból nem közvetlenül Szentpétervárra, hanem az orosz fővárosba repült vissza. A lap szerint talán itt kaphatta meg a robbanóanyagot, amelyet aztán vonaton szállított át az észak-oroszországi nagyvárosba.Az Interfax hírügynökség névtelenül nyilatkozó informátora azt állította, nem kizárt, hogy Dzsalilovot tudta nélkül robbanthatták fel a metróban. A 22 éves férfi azt gondolhatta, hogy feladata a nála lévő két pokolgép forgalmas helyen való elhelyezése volt, hogy aztán cinkosai mobiltelefonos távvezérléssel robbantsák fel őket.Erre utal az, hogy a gyanúsított nem viselkedett öngyilkos merénylő módjára, mint ahogy az is, hogy a jelek szerint csak nemrégiben válhatott a radikális iszlám követőjévé; a magukat feláldozó gyilkosok ugyanis különleges és huzamosabb ideig tartó kiképzést kapnak.A Kreml melletti moszkvai Manyezs téren csütörtök délután több mint 50 ezren gyűltek össze, Szentpéterváron pedig a Tyehnologicseszkij Insztyitut metróállomás bejáratánál demonstrálták sokan, hogy nem rettentek meg a terrorfenyegetéstől. A legtöbb településen szombaton tartanak majd vélhetően hasonló megmozdulásokat.Csütörtökre egyébként nyolcra nőtt azoknak a személyeknek a száma, akiket az elmúlt két napban Szentpéterváron szélsőséges iszlamista szervezeteknek való tagtoborzás miatt őrizetbe vettek. A hatóságok azt nem közölték, hogy az érintetteknek közük van-e a metrórobbantáshoz.