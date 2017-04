Szentpétervári robbantás: üzbég iszlamistákkal állhatott kapcsolatban a robbantó

Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy a szentpétervári metrórobbantással Akbarzson Dzsalilovot gyanusítják. A feltételezett elkövető üzbég iszlamista radikálisokkal állhatott kapcsolatban, és a merényletre készülve Moszkvában is megfordult - írták csütörtökön orosz lapok.A Kommerszant szerint orosz és kirgiz nyomozók igyekeznek a végére járni annak a verziónak, hogy Dzsalilovot a földijei, kirgizisztáni üzbégek bújtatták fel a robbantásra. A gyanúsított Osban született, amely túlnyomórészt az üzbég kisebbség lakta Fergana-völgyben található, ahonnan a dzsihadisták százszámra utaztak el Szíriába harcolni, ahol a Tauhid val Dzsihád terrorszervezethez csatlakoztak.A csoportosulás Kirgizisztánban a betiltása ellenére is aktív és a közösségi oldalakon új tagokat toboroz. Dzsalilov februárban a szülőföldjén járt, és a lap forrásai szerint ekkor kerülhetett a szervezet befolyása alá.A Rosszijszkaja Gazeta úgy értesült, hogy Moszkvában is keresik a feltételezett öngyilkos merénylő tettestársait, mert Dzsalilov március 3-án Kirgizisztánból nem közvetlenül Szentpétervárra, hanem az orosz fővárosba repült vissza. A lap szerint nem kizárt, hogy itt kapta meg a robbanóanyagot, amelyet aztán vonattal szállított át az észak-oroszországi nagyvárosba. Dzsalilov a merénylet előtt sohasem került a hatóságok látókörébe.A Kommerszant arról is beszámolt, hogy a rendvédelmi szerveket rendkívüli módon leterhelik a gyanús tárgyakról és állítólag aláaknázott objektumokról szóló hamis bejelentések. Az ilyen hívások terrortámadások után meg szoktak szaporodni, de most nem helyi telefonbetyároktól, hanem egyre inkább Ukrajna területéről futnak be. Mivel a két ország hatóságai nem működnek együtt, a tetteseket nem lehet felelősségre vonni.Korábban a TASZSZ hírügynökség arról számolt be, hogy tűzszerészek hatástalanítottak egy robbanószerkezetet, amelyet egy szentpétervári lakóházban találtak. Az akció idejére a lakókat evakuálták.A hivatalos tájékoztatás szerint a lakásban, amelyben a bombát megtalálták, nem az oda bejelentett lakók tartózkodtak. Kilétüket egyelőre nem közölték.Az Interfax szerint csütörtökre virradóra helyszínen őrizetbe vettek három közép-ázsiai embert, akiket megbilincselve vezettek el. A hírügynökség informátora úgy nyilatkozott, hogy az általuk bérelt lakásban talált pokolgép hasonló szerkezetű volt, mint amely hétfőn robbant fel a szentpétervári metróban, 14 ember halálát okozva és több mint félszázat megsebesítve, akik közül nyolcnak az állapota még mindig súlyos.Az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) az ügyről annyit közölt, hogy több olyan közép-ázsiai személyt azonosítottak, akik kapcsolatot tartottak fenn Dzsalilovval és a lakásukban tartott házkutatás során olyan tárgyakat foglaltak le, amelyek "jelentőséggel bírnak a nyomozás számára".Azt délelőtt még nem közölték a hatóságok , hogy az érintetteknek közük van-e a hétfői metrórobbantáshoz.