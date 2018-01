Szexuális zaklatás miatt lemondott az amerikai Republikánus Párt pénzügyi vezetője

Lemondott Steve Wynn, az amerikai Republikánus Országos Bizottság (RNC - a Republikánus Párt vezető testülete) pénzügyi vezetője.A 76 éves kaszinó-milliárdost azzal vádolták meg, hogy szexuálisan zaklatott masszőrnőket, egyik munkatársát pedig szexuális együttlétre kényszerítette.

Wynn ostobaságnak nevezte és visszautasította a vádakat, és elvált felesége bosszújának, rágalmazásának minősítette őket. Mindazonáltal szombaton - egy nappal azt követően, hogy az egyik újság terjedelmes riportban számolt be szexuális zaklatási ügyeiről - benyújtotta lemondását. Közleményében ezt azzal indokolta, hogy nem akarja "szükségtelenül elvonni a figyelmet" a republikánusok "hihetetlen sikereiről, amelyeknek folytatódniuk kell".A Republikánus Országos Bizottság (RNC) elnöke, Ronna McDaniel bejelentette: elfogadták a lemondást. McDaniel nem kívánta kommentálni sem a vádakat, sem a lemondást.Az állítólagos zaklatási ügyekről a The Wall Street Journal című lap adott hírt. A lap Wynn több mint egytucat munkatársával készített interjút, és rábukkant bírósági dokumentumokra is, amelyek szerint a milliárdos 7,5 millió dollárt fizetett egy manikűrösnőnek, mert szexuális együttlétre kényszerítette őt.Steve Wynn nemcsak a Republikánus Párt pénzügyeinek intézője volt, hanem a párt egyik nagy anyagi támogatója is.