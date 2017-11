Szexuális zaklatással vádolják a francia szocialisták egyik korábbi vezetőjét

A francia Szocialista Párt (PS) "megfelelő jogi következményeket" sürgetett kedd esti közleményében a cikk megjelenésének hírére.



"A tanúvallomások, amelyek fiatal nőkkel, a mozgalom aktivistáival szembeni szexuális zaklatással és támadásokkal vádolják az MJS korábbi elnökét, nagyon súlyosak. Nem maradhatnak megfelelő jogi következmények nélkül" - olvasható a PS közleményében.



Az MJS is közleményben reagált a Libération cikkére, s "teljes szolidaritásáról biztosított minden olyan nőt, akinek volt bátorsága és ereje megszólalni és megtörni a csendet".



Thierry Marchal-Beck, akit nyolc, neve elhallgatását kérő nő vádolt meg a Libération hasábjain, két évvel ezelőtt kilépett a PS-ből.



Az MJS volt vezetője a tanúvallomások szerint 2010 és 2014 között sokszor nyilvánosan zaklatott nőket, és a lap szerint "a párt sok vezetője előtt ismert volt a viselkedése".



"Ezek a cselekmények többségükben már elévültek, és jelenleg nem képezik feljelentés tárgyát, jóllehet két áldozat is gondolkodik a feljelentésen" - írta a Libération, amely a cikk megjelenése óta további négy esetről értesült.



A tanúvallomások szerint a mozgalom elnökének mindig ugyanaz volt a módszere: áldozatait a falhoz szorította, megpróbálta őket megcsókolni, miközben a kezét a nők blúza vagy szoknyája alá csúszatta. Az egyik nő szerint Thierry Marchal-Becket fellációra kényszerítette, egy másik pedig azt állítja, hogy a melleit markolászta mások előtt.



A cikk megjelenése éles visszhangot váltott ki a volt kormánypártban.



"Minősíthetetlen és megbocsáthatatlan viselkedés. Teljes támogatás az áldozatoknak. Az igazságszolgáltatásnak kell lépnie" - írta a Twitteren Régis Juanico szocialista képviselő.



A mozgalom jelenlegi elnöke, Benjamin Lucas, is felháborodásának adott hangot, és a Facebookon jelezte, hogy folytatni kell a már több hete megkezdett tényfeltárást, amelynek következményeként "megváltoztatják a párton belüli szokásokat és megtörik a csendet".