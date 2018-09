Szigorít az osztrák kormány, mindenkinek németül kell tanulni

A bécsi iskolás korúak több mint felének nem „családi nyelve" a német. Idéntől a külföldi gyerekek számára is kötelezővé válik a német nyelvoktatás, és más területeken is bekeményítenek, illetve fejlesztenek -írta cikkében a nepszava.hu A lap összeállítása megemlíti, hogy hosszú hónapok vitája után úgy kezdődik az őszi-tavaszi tanév Ausztriában, hogy 11 ezer gyereket német nyelvet tanító osztályokba küldenek. Összesen 730 ilyen osztály indul, közülük 300 Bécsben, ahol a legtöbb a külföldi gyerek. Az általános iskolákban a nyelvtanítás heti 15 órában történik, a középiskolákban 20 órában. Olyan tanulókat is beiskoláznak, akik esetében nincs szükség intenzív német oktatásra. Ők mintegy húszezren vannak egész Ausztriában, nekik heti 6 felzárkóztató óra jár. A torna, a rajz- és az énekórát a németül tanulók együtt töltik a normál osztályok diákjaival. Vannak olyan iskolák, ahol különösen az osztrák gyerekekkel közös óráknak örülnek a tanárok, sokuknak ugyanis meggyőződése, hogy nem elszigetelten kell az általános tanításhoz egyébként elengedhetetlen német nyelvet oktatni, hanem vegyes osztályokban, ahol ragad a nyelv a külföldiekre. Minden félévben megvizsgálják a tanárok, hogy hogy fejlődik a tanulók német tudása, akinél meggyőző javulást konstatálnak, az a gyerek normál osztályba sorolhat át.