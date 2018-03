Szigorítanák az uniós vízumeljárást a migránsok visszafogadását elutasító országok esetében

Szigorítanák az uniós vízumeljárásokat a tartózkodásra nem jogosult bevándorlók visszafogadásában "nem megfelelően" együttműködő, Európai Unión kívüli országok esetében az Európai Bizottság (EB) szerdán ismertetett javaslatcsomagja értelmében.



Az új szabályok előírnák, hogy a brüsszeli testület rendszeresen értékelje az úgynevezett harmadik országok visszatérítéssel kapcsolatos együttműködését - mondta sajtótájékoztatóján Dimitrisz Avramopulosz migrációügyi biztos.



Szükség esetén a bizottság az uniós tagállamokkal együtt dönthetne a vízumkódex egyes rendelkezéseinek módosításáról, ide értve a kérelmek maximális feldolgozási idejét, a kiadott vízumok érvényességi idejét, a vízumdíjak költségét, valamint egyes utazók, például a diplomaták ilyen díjak alóli mentességét.



A vízumpolitika hatékonyabbá és biztonságosabbá tételét célzó tervezet értelmében a kérelmek elbírálási ideje 15-ről 10 napra csökkenne. Lehetővé tennék, hogy az utazók a jelenlegi legfeljebb három hónap helyett akár már fél évvel a látogatást megelőzően benyújtsák a kérelmüket, és azt elektronikus úton töltsék ki és írják alá.



Harmonizált szabályok vonatkoznának a többszöri beutazásra jogosító vízumokra, így könnyebb lenne megakadályozni, hogy egyszerre több tagállamban is benyújtsák a kérelmet. Ilyen, többszöri beutazásra jogosító engedélyt állítanak majd ki a kedvező "vízummúlttal" rendelkező, megbízható utazók számára. Érvényességi ideje egy évről öt évre növekedne fokozatosan.



A bizottság emellett szigorú feltételekkel, szezonálisan lehetővé tenné egyszeri beutazásra jogosító, kizárólag a kibocsátó tagállamban és maximum hét napig érvényes vízumok kiadását az uniós országok számára a külső szárazföldi és tengeri határokon.



Végezetül 60 euróról 80 euróra emelnék a vízumdíjat a feldolgozási költségek növekedése miatt. A többletbevétel nyomán "a tagállamok világszerte megfelelő szintű konzuli személyi állományt tarthatnak fenn és gondoskodhatnak a biztonsági ellenőrzések erősítéséről" - mutattak rá.



Mint írták, a vízumpolitikai reform célja a "szabályok hozzáigazítása a változó biztonsági aggályokhoz, a migrációs kihívásokhoz és a technológiai fejlődés által kínált új lehetőségekhez".



"Olyan reformokra teszünk javaslatot, melyek megkönnyítik és meggyorsítják az utazók számára a vízum megszerzését, ugyanakkor erősítik a biztonsági előírásokat a jogsértők hatékonyabb felderítése és megállítása érdekében" - hangsúlyozta az uniós belügyekért is felelős görög biztos.



Jelenleg 105 ország esetében vízumköteles a beutazás a schengeni térségbe. A rövidtávú tartózkodásra jogosító vízum tulajdonosa egy 180 napos időszakban összesen 90 napig utazhat a 26 schengeni államban. 2016-ban csaknem 14 millió schengeni vízumot adtak ki rövid időtartamú látogatások céljából.



A most ismertetett brüsszeli javaslatokat megvitatják az EU-tagországok kormányait képviselő Tanácsban, továbbá az Európai Parlamentben, és ottani jóváhagyásukat követően léphetnek hatályba.