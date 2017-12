Szigorúbb bevándorláspolitikát hoz az új osztrák kormány az elemző szerint

Sebastian Kurz, az Osztrák Néppárt (ÖVP) kormányalakítással megbízott elnöke (b) és Heinz-Christian Strache, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) vezetője. Fotó: MTI

Nemzetállami fordulatot, szigorúbb bevándorláspolitikát hoz a megalakuló új koalíciós kormány Ausztriában, ahol a Osztrák Néppárt (ÖVP) a Osztrák Szabadságpárttal (FPÖ) alakít kormányt - mondta Pócza István, a Századvég elemzője az M1 aktuális csatornán vasárnap. Hozzátette: az új nézőpont a kormány összetételén is látszik, ugyanis az adott területhez értő szakemberek vezetik a tárcákat, azok nem politikai elosztást tükröznek.Az új kormány - amelyben az európai ügyek továbbra is a néppártnál (ÖVP) lesznek - számos további szigorítást vezet be a bevándorláspolitikában. A külpolitikában Ausztria várhatóan komoly lépéseket fog tenni a V4-ek felé, szakítva eddigi Németország-követő politikájával, mivel álláspontja az EU jövőjét vagy a migrációs politikát illetően közelebb áll a visegrádi országokéhoz, mint a nyugat-európai államokéhoz - mondta az elemző.Pócza István rossz értelmezésnek nevezte az eddig megjelent nyugat-európai kommentárokat, miszerint a jobboldali szélsőségesek kerültek volna kormányra, hiszen, mint mondta, nem szélsőséges, hanem karakteres nemzeti párt alakít kormányt.