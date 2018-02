Szijjártó: 15 millió belső menekült és humanitárius segélyre szoruló ember él Európa közvetlen szomszédságában

Különös felelősség terheli az ENSZ globális migrációs csomagjáról és az EU dublini szabályainak módosításáról tárgyaló feleket, mert ha most felülkerekedik az a nézet, hogy a migráció jó és ösztönzendő, akkor az Európai Unió közvetlen szomszédságában élő 15 millió belső menekült és humanitárius segítségre szoruló ember könnyen úgy dönthet, hogy elindul Európa felé - mondta el Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Szófiából az MTI-nek telefonon nyilatkozva.



A tárcavezető - aki az uniós külügyminiszterek informális tanácskozásán vesz részt - azt mondta: ez kezelhetetlen biztonsági fenyegetést jelenthet az Európai Unió számára, ezért Magyarország az ENSZ migrációs csomagjához és a dublini reformhoz is javaslatokat nyújt be. Ezek világossá teszik, hogy a migráció nem jó, hanem rossz, és kockázatot hordoz, ezért meg kell állítani. Emellett a magyar javaslat szerint le kell fektetni, hogy bármiféle kötelező, automatikus betelepítési kvóta elfogadhatatlan.



"Ellenezni és vétózni fogunk minden olyan javaslatot, amely akár közvetve, akár közvetlenül betelepítési kvótákat, mechanizmusokat írna elő vagy hozna létre" - nyomatékosította a miniszter.



A kormány azt is hangsúlyozza, hogy a határvédelmet szigorúan kell venni, a határsértést súlyos bűncselekménynek kell tekinteni, és ennek megfelelően kell szankcionálni.



"A biztonság az első, és ezt nem lehet félretenni vagy zárójelbe tenni. Az Európai Unió felelőssége, hogy az európai polgárok és az európai országok biztonságát garantálja" - húzta alá Szijjártó Péter.



A külgazdasági és külügyminiszter kiemelte: mindemellett szigorú visszaküldési politikát kell alkalmazni; aki törvénytelenül lépett be Európába és jogellenesen tartózkodik itt, azt sürgősen vissza kell küldeni oda, ahonnan érkezett.



Szijjártó Péter leszögezte: a magyar javaslatok elfogadása szavatolná Európa biztonságát, míg a dublini reform és az ENSZ globális migrációs javaslata jelen állapotában veszélybe sodorná Európát.