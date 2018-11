Szijjártó: 400 magyar katonával növeljük a koszovói békefenntartók számát

Magyarországnak emellett szándékában áll a jövőre megnyíló parancsnoki pozícióra magyar jelöltet állítani - mondta Szijjártó Péter. A KFOR kötelékében jelenleg mintegy 400 magyar katona szolgál.



Hozzátette, hogy a fentieken túl gazdasági és európai integrációs kérdésekről tárgyalt a koszovói fővárosban a kormány több tagjával és az államfővel.



Szijjártó Péter elmondta: a magyar kormány támogatja Koszovó európai integrációját, valamint a vízumliberalizációs folyamat lezárását, "tekintettel arra, hogy Koszovó az Európai Unió által feltételként megszabott valamennyi elvárásnak megfelelt".



Kiemelte: a külügyminisztériumból egy főtanácsadót delegáltak a koszovói európai integrációs miniszter mellé, aki segíti a koszovóiak csatlakozási törekvéseit. A miniszter azt is elmondta a koszovói politikusoknak, hogy Magyarország támogatja Koszovó és Szerbia párbeszédét, és reményét fejezte ki, hogy a két ország sikeresen köt olyan megállapodást a jövőben, amely növelni a nyugat-balkáni térség stabilitását.



Szijjártó Péter rámutatott, hogy csütörtökön aláírták a 62 millió eurós kötött segélyhitelprogram első magyar beruházásáról szóló szerződést, amelynek értelmében a magyar állami útdíjfizetési szolgáltató vállalat 6 millió eurós beruházás keretében építi ki a koszovói közúti közlekedésbiztonsági rendszert.



Ezen felül a két fél véglegesen megállapodott a beruházásvédelmi megállapodás szövegében, és azt az Európai Unió számára jóváhagyásra elküldte. Megállapodás született arról is, hogy a jövőben is a magyarországi HungaroControl végzi majd a koszovói magas légtérben a légi irányítást.