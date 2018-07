Szijjártó: a magyar-kínai együttműködés minden területen dinamikusan bővül

A magyar-kínai együttműködés minden területen dinamikusan bővül - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Szófiában, a közmédiának adott nyilatkozatában.A tárcavezető az Orbán Viktor miniszterelnök vezette magyar delegáció és Li Ko-Csiang kínai kormányfő tárgyalásáról, valamint a Csen Sze-csinggel, a Bank of China elnökével folytatott megbeszélésről adott tájékoztatást. A kétoldalú megbeszéléseket annak alkalmával tartották, hogy a bolgár főváros ad otthont Kína, valamint 16 kelet-közép-európai ország csúcstalálkozójának.Szijjártó Péter hangsúlyozta: Magyarország és Kína kereskedelmi számai az előző év végén is minden létező rekordot megdöntöttek.A két ország - egyúttal a Közép-Európa és Kína - közötti együttműködés zászlóshajójának a Budapest-Belgrád-vasútvonal modernizálását nevezte, amely - mint fogalmazott - "már sínen van".Emellett Magyarország mindent megtesz annak érdekében, hogy Kína és 16 kelet-közép-európai ország együttműködése továbbra is dinamikusan bővüljön. Ennek jegyében ősszel Budapest ad otthont az együttműködésben részt vevő országok jegybankelnöki találkozójának, és az is eldőlt, hogy a 16+1-es formáció fejlesztési banki együttműködésének központját Budapesten hozzák létre - fejtette ki a miniszter.Megállapodás született továbbá arról - tekintettel arra, hogy Magyarország és Kína jövőre ünnepli a diplomáciai kapcsolatok felvételének 70. évfordulóját -, hogy létrehoznak egy hosszú távú, a kapcsolatokat újabb dimenzióba léptető, 5-7 pontos együttműködési akciótervet. Ennek kidolgozását a gazdasági vegyes bizottság kapta feladatul - közölte Szijjártó Péter.Elmondta, az akciótervbe a gazdasági együttműködés, infrastrukturális fejlesztések és az oktatási együttműködés kérdései kerülnek majd bele annak érdekében, hogy Magyarország és ezen keresztül a közép-európai régió versenyképességét tovább javítsák, a Kínához fűződő kapcsolatokat pedig még szorosabbra fűzzék.Szijjártó Péter péntek délután tárgyal még a bolgár és a szerb energiaügyi miniszterrel is.