Szijjártó Beregszászon: a kárpátaljai magyar nemzeti közösséget mindig erőforrásnak tekintettük

A kárpátaljai magyar nemzeti közösséget mindig olyan erőforrásnak tekintettük és tekintjük, amely segít minket abban, hogy Magyarország és Ukrajna között egy kölcsönös tiszteleten alapuló, a két nemzet sikereit elősegítő együttműködés jöjjön létre - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Beregszászon, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanévzáró és diplomaátadó ünnepségén.A hagyományosan a beregszászi református templomban tartott rendezvényen mondott köszöntőjében Szijjártó Péter köszönetét fejezte ki az ukrán kormány két tagjának, Pavlo Klimkin külügyminiszternek és Lilija Hrinevics oktatási miniszternek, hogy jelenlétükkel megtisztelték a Rákóczi főiskola diplomaátadó ünnepségét.Hozzátette, jelenlétüknek a szimbolikuson túlmutató jelentősége van, ami reményt ad arra, hogy az órákon belül kezdődő magyar-ukrán kormányközi tárgyalások sikerrel járjanak. A diákokhoz szólva a miniszter köszönetet mondott azért, hogy magyar nyelvű oktatási intézményt választottak.

Akik a beregszászi főiskolát választották, hozzájárulnak a magyar nyelv, a magyar nyelvű oktatás továbbéléséhez, s ezáltal erősítik mind a kárpátaljai magyar közösséget, mind a magyar nemzetet.

- húzta alá.Leszögezte, hogy Magyarország és kormánya mindig is büszke volt a határon túli magyar nemzeti közösségekre, amelyek nemcsak a magyar nemzet sikereihez járulnak hozzá, hanem annak az országnak a sikereihez és teljesítményeihez is, ahol élnek.

Ezért mi a kárpátaljai magyar nemzeti közösséget mindig olyan erőforrásnak tekintettük és tekintjük, amely segít minket abban, hogy Magyarország és Ukrajna között egy kölcsönös tiszteleten alapuló, a két nemzet sikereit elősegítő együttműködés jöjjön létre.

- fogalmazott.Kiemelte: Magyarország kormánya, ahogy tette eddig, az elkövetkező időszakban is elkötelezetten és jelentős mértékben fogja támogatni a határon túli magyar oktatás ügyét és a határon túl működő magyar oktatási intézmények munkáját. Hozzáfűzte, hogy a magyar kormány támogatni fogja a jövőben is a határon túli magyar közösségek gazdasági megerősödését.A végzős diákokhoz fordulva Szijjártó Péter befejezésül hangsúlyozta: "Mi, magyar emberek megadjuk másoknak a tiszteletet, ugyanakkor ugyanezt el is várjuk, s ha nem kapjuk meg, akkor nyilvánvalóan felszólalunk ellene, és tesszük ezt büszkén, hiszen mi egy ezeréves nemzet tagjai vagyunk. Kérem önöket, hogy legyenek erre büszkék a diploma átvétele után, álljanak helyt az életben, és erősítsék nemzeti közösségüket."Beszédében Pavlo Klimkin beszédében arra szólította fel a Rákóczi főiskola diákjait, hogy őrizzék meg önazonosságukat, és legyenek nyitottak. Mint hangoztatta, a beregszászi főiskola büszke lehet arra, hogy több mint két évtizedes működése során több mint háromezer diplomást bocsátott ki. Egyúttal felajánlotta, hogy alkalomadtán előadást tart a főiskola diákjainak.Lilija Hrinevics kiemelte, hogy Ukrajna büszke a kulturális és nyelvi sokszínűségére. Emlékeztetve arra, hogy Ukrajna nehéz időszakot él át, elmondta: az ország szuverenitásáért és területi egységéért folytatott harcban Kárpátaljáról elsőként egy beregszászi magyar áldozta az életét. A végzősöknek kifejtette, kinyílt előttük a világ, így Ukrajna állampolgáraiként bárhol megvalósíthatják magukat, hogy visszatérve