Szijjártó: folytatódik a küzdelem a migrációt szervező erőkkel

Magyarország azt várja az osztrák EU-elnökségtől, hogy az eddigi brüsszeli migrációs politikával szemben teljesen új, az eddigiekkel homlokegyenest ellenkező politikát folytasson, és a magyar kormány ehhez minden támogatást megad - mondta a külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten újságíróknak. Szijjártó Péter szerint folytatni kell a küzdelmet a migrációt szervező erőkkel.



A külügyminiszter az osztrák kancellárnak az Európai Parlamentben kedden elmondott beszédére reagált, amelyben Sebastian Kurz kiemelte: soros uniós elnökségének idején Ausztria egy biztonságos Európa megteremtésén fog dolgozni, és egyik legfontosabb feladatának tekinti az illegális migráció visszaszorítását.



A miniszter úgy fogalmazott, az Európai Tanács legutóbbi ülése után újabb politikai csatákra kell számítani, és a következő időszakban is meg kell vívni a küzdelmeket az illegális bevándorlással és az azt szervező erőkkel szemben.



Mindaddig, amíg Európa nem kész és nem képes arra, hogy megvédje saját külső határait, és mindaddig, amíg a hot spotokat az EU területén belül állítják fel, addig a bevándorlási válság folytatódni fog - mondta Szijjártó Péter.



Ki kellene mondani, hogy Európába csak legálisan lehet belépni, és aki illegálisan jött, vissza kell mennie oda, ahonnan érkezett - jelentette ki a miniszter.



Szijjártó Péter azt is mondta, hogy a "Soros-hálózat" és a brüsszeli intézmények továbbra is mindent megtesznek azért, hogy a migrációs kérdésekkel kapcsolatos hatásköröket elvegyék a tagállamoktól és Brüsszelbe vigyék, ezáltal pedig "bevándorlókontinenssé" tegyék Európát és kicseréljék az európai népességet, megváltoztassák a lakosság összetételét.



Magyarország azonban határozottan fellép a jövőben is azért, hogy az európai migrációs politika a külső határok védelmével kezdődjön, és minden ország maga dönthesse el, kiket fogad be és kikkel kíván együtt élni - közölte a miniszter.