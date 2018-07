Szijjártó: Közép-Európa és Kína szorosabb együttműködése az egész EU érdeke

A közép-európai országok az egész Európai Unió érdekét is szolgálják, amikor szorosabbra fűzik az együttműködésüket Kínával - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton, Kína, valamint 16 közép- és kelet-európai ország Szófiában rendezett miniszterelnöki csúcstalálkozója után. A tanácskozáson Magyarországot Orbán Viktor kormányfő képviselte.



A külgazdasági és külügyminiszter a közmédiának nyilatkozva úgy fogalmazott: az EU-nak kifejezetten rossz hír, hogy egy általános világkereskedelmi háború kirobbanását megelőző időszakban vagyunk, egy ilyen esetleges háború ugyanis jelentős mértékben tovább csökkenti majd az unió versenyképességét.



Az EU-nak az az érdeke, hogy a világkereskedelem szabad, tisztességes legyen és a lehető legkevesebb korlátozó intézkedés állja útját a kereskedelmi, befektetési, gazdasági kapcsolatoknak - mondta a politikus.



Szerinte ezért amikor a közép-európai országok egy nyílt, szabad, akadálymentes együttműködést építenek fel Kínával, akkor nemcsak Kína-Közép-Európa, hanem Kína-Európa viszonylatban is segítik az európai versenyképesség dinamikus bővítését.



A kétoldalú kapcsolatokról Szijjártó Péter kifejtette: a térségből a magyar export a legjelentősebb kínai irányba, Magyarországon vannak a legjelentősebb kínai beruházások, ugyanakkor a pénzügyi együttműködés további fokozására is hangsúlyt helyeznek, hogy minél több kínai forrást tudjanak bevonni a magyar gazdaság fejlesztésébe.



Ennek megfelelően a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) és a Bank of China szombaton aláírt egy megállapodást, amelyben elkezdik előkészíteni az MFB megjelenését a kínai kötvénypiacon újabb források bevonása érdekében - közölte.



A tárcavezető megerősítette: a Közép-Európa és Kína közötti együttműködés zászlóshajója az infrastruktúra-fejlesztés területén egyértelműen a Budapest-Belgrád vasútvonal modernizációja, hiszen ez kínálja majd a kínai áruk leggyorsabb eljutási lehetőségét a "tengeri Selyemútról" Nyugat-Európába. A beruházás végét 2023-ra várják, tekintettel arra, hogy idén megkötik a szerződést a győztes kivitelezővel - tette hozzá Szijjártó Péter.