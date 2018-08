Szijjártó: ne meghívásként értsék az bevándorlók az EU földközi-tengeri műveletét

Mi azt gondoljuk, hogy tengeren is megállítható, és erre az olasz belügyminiszter most nagyon fontos kísérletet tett. Egész Európának az az érdeke, hogy Matteo Salvini kísérlete sikeres legyen. Magyarország minden segítséget megad ahhoz, hogy bebizonyítsuk, tengeren is meg lehet állítani az illegális migrációs folyamatot"

El kell érni, hogy Európai Unión földközi-tengeri műveletét ne meghívásként értsék az illegális bevándorlók - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken az MTI-nek telefonon Bécsből, ahol az EU-tagállamok külügyminisztereinek tanácskozásán vesz részt.Bár az Európai Unió földközi-tengeri műveletének meghosszabbítása szerepelt a tanácskozás második napján, az eszmecsere hamar átcsapott migrációs vitába - tette hozzá.A Európai Unió földközi-tengeri műveletének mandátuma idén decemberben lejár. Abban egyetértés rajzolódik ki, hogy december után is fenn kell tartani, de úgy, hogy azt ne "meghívásként" értelmezzék az illegális bevándorlók, ne mentőmisszióként. A műveletnek nem a migránsokat európai kikötőkbe szállító küldetésnek kell lennie, hanem ragaszkodni kell a misszió eredeti mandátumához, amely az illegális bevándorlás visszaszorítását szolgálja - mondta Szijjártó Péter.Kitért arra, hogy heves vita bontakozott ki a tagállamok két csoportja között arról: az illegális bevándorlás megállítható-e tengeren. Három és fél éve zajlik a vita az EU-ban arról, hogy fizikailag megakadályozható-e a folyamat szárazföldön, vagy tengeren. Magyarország bebizonyította, hogy szárazföldön igen.- mondta Szijjártó Péter.Bizonyos tagállamok képviselői - folytatta - úgy nyilatkoztak az értekezleten, hogy mindig lesz bevándorlás, végtelen a folyamat, nem lehet megállítani, ezért a kötelező elosztást erőltetik. A magyar álláspont azonban világos: nemcsak a szárazföldi, hanem a tengeri útvonal is lezárható, és le is kell zárni.A magyar álláspont egyértelmű a tekintetben is, hogy világossá kell tenni: nem érdemes megindulni a tengeri útvonalon, mert senki nem engedheti meg azt, hogy illegális bevándorlók európai kikötőkbe érkezhessenek. A kikötőket is úgy kell kezelni, mint a szárazföldi határátkelőhelyeket."Magyarul: csak legálisan, csak szabályosan lehet azokon átjutni. Amíg Európa ezt nem teszi világossá, az illegális bevándorlás problémája velünk marad" - mondta a magyar külgazdasági és külügyminiszter.