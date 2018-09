Szijjártó Péter: Franciaország az Európai Unió egységét fenyegeti

Magyarország a legteljesebb mértékben szolidáris, több mint egymilliárd eurót költött az Európai Unió külső határainak védelmére. Ha nem tette volna, további százezrek özönlöttek volna be az EU-ba - jelentette ki a polgári-liberális napilapnak. Az újságnak arra a kérdésére, hogy Magyarországot nem először fenyegetik meg a kohéziós források befagyasztásával és nem lenne-e itt az ideje, hogy a kormány "mérsékelje magát", Szijjártó Péter a francia külügyminiszter által mondottakra reagálva azt válaszolta, hogy ez zsarolás Jean-Yves Le Drian részéről.



"Elegünk van abból", hogy néhányan úgy állítják be, mintha a közép-európaiak humanitárius segélyként vagy a nyugat-európai nagylelkűség jeleként kapnák az EU-pénzeket. "Magyarország a csatlakozáskor megnyitotta piacait. Osztrák és német cégek hatalmas profitot termelnek" - mondta. A 2021 és 2027 közötti európai uniós költségvetéssel kapcsolatban feltett kérdésre, miszerint Magyarország blokkolni fogja-e a büdzsé elfogadását, ha úgy érzi, nyomást gyakorolnak rá vagy hátrányos megkülönböztetésben részesül, a külgazdasági és külügyminiszter azt mondta, csaták várhatók a tárgyalásokon, de Magyarországnak vannak szövetségesei. Azok pedig, akik a francia külügyminiszterhez hasonlóan szubjektív feltételekhez kötnék a kifizetéseket a kohéziós forrásokból, az Európai Unió egységét veszélyeztetik - vélekedett.



A Die Presse emlékeztetett arra, hogy nemcsak Jean-Yves Le Drian kérdőjelezte meg, hogy Magyarország tiszteletben tartja-e még az EU elveit. Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) és az Európa Tanács Velencei Bizottsága élesen bírálta a Stop Soros törvénycsomagot. Szijjártó Péter ezzel kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy ezek a viták mind egyetlen témával, a migrációval kapcsolatosak. Aki nem osztja az Európai Bizottság politikailag korrekt álszent felfogását, azt támadások érik - mondta. "Soros György világossá tette, hogy mit akar: elárasztani Európát migránsokkal és létrehozni egy kevert társadalmat. Mi nem akarjuk ezt" - fűzte hozzá. Arra a kérdésre, hogy kész lenne-e nyíltan vitázni Soros Györggyel, azt válaszolta: "Minek? Az álláspontok ismertek".



A Die Presse felvetésére, miszerint alakulóban van-e egy magyar-osztrák-olasz tengely a migráció ügyében, Szijjártó Péter azt válaszolta, hogy az új olasz és osztrák kormány jóval közelebb áll Magyarországhoz az elődeinél. Olaszország azonban a migránsok EU-n belüli szétosztását szorgalmazza, míg Magyarország ellenzi ezt - idézte fel a lap. A külgazdasági és külügyminiszter szerint viszont egyetértenek Matteo Salvini olasz belügyminiszterrel abban, hogy egyetlen illegális bevándorlónak sem szabad az EU területére lépni. "Szívesen segítünk Olaszországnak az illegális bevándorlók hazajuttatásában".



Az osztrák lap a Koszovó és Szerbia közötti területcseréről szóló tárgyalásokról is kérdezte a magyar politikust, aki szerint a nyugat-balkáni államokat a lehető leghamarabb fel kellene venni az EU-ba. Magyarországnak nem tetszik, hogy az Európai Bizottság csak 2025-öt jelölte meg a bővítés időpontjának - tette hozzá. A Die Presse megkérdezte azt is, hogy van-e a Fidesznek B-terve arra az esetre, ha kizárják az Európai Néppártból (EPP), csatlakozik-e az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) és az olasz Liga frakciójához. "Az EPP tagja vagyunk, és szeretnénk is maradni" - mondta, hozzátéve, hogy a Néppárt jelentősen erősödhet, ha a migráció kérdésében az európai nép akaratát képviseli.