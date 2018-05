Szijjártó Péter ismét az Európa Tanács főtitkárához fordult a kárpátaljai magyarok ügyében

Szijjártó Péter miniszter ismét az Európa Tanács főtitkárához fordult a kárpátaljai magyarok ügyében - közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium szerdán az MTI-vel.



Mint írták, Szijjártó Péter levelében tájékoztatta az Európa Tanács főtitkárát arról, hogy bár a Velencei Bizottság javaslatai az új ukrán oktatási törvénnyel kapcsolatban már fél éve ismertek, az ukrán parlament és kormány nem hajtotta végre azokat. A magyar kisebbség anyanyelven történő tanulását súlyosan korlátozó törvény felfüggesztéséről mostanáig nem döntött az ukrán parlament, és az ukrán vezetők máig nem kezdték meg a tárgyalásokat a magyar kisebbség vezetőivel az oktatási törvényről.



A magyar külügyminiszter tájékoztatta Thorbjorn Jaglandot arról is, hogy ráadásul az oktatáson kívül más területeken is a már meglévő, szerzett kisebbségi jogok elvétele zajlik. A jelenleg ismert nyelvtörvény-javaslatok ugyanis szintén jelentősen korlátoznák a nemzeti kisebbségek nyelvhasználatát a hivatalos ügyintézés és a kulturális élet területén is - közölték.



Megjegyezték: a Petro Porosenko elnök által beterjesztett állampolgársági törvényjavaslat pedig elvenné a kettős állampolgároktól az ukrán állampolgárságot, ami alanyi jogon jár mindenkinek, aki Ukrajnában született.



Szijjártó Péter emlékeztette az Európa Tanács főtitkárát: Magyarország az elmúlt időszakban több javaslatot is tett a helyzet rendezésére, de ezek ukrán részről megválaszolatlanok maradtak - írták.



A miniszter arra kérte Thorbjorn Jaglandot, hogy továbbra is kövesse szoros figyelemmel az ukrajnai eseményeket, és minden lehetséges módon segítse a nemzeti közösségek helyzetének javítását.