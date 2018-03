Szíria: fegyverszünetet sürgetett a francia elnök

Egész Szíria területére kiterjedő fegyverszünetet sürgetett Recep Tayyip Erdogan török elnökkel folytatott telefonbeszélgetése során Emmanuel Macron francia államfő - közölte a párizsi elnöki hivatal szombaton. Az orosz, iráni és török beavatkozást követően egyre súlyosbodó helyzetre való tekintettel Franciaország felszólította a szíriai konfliktus érintettjeit, hogy haladéktalanul hagyjanak fel az ellenségeskedéssel a közel-keleti ország egész területén, és koncentráljanak a tartós politikai megoldásra.



Macron hangsúlyozta a török-francia partnerség stratégiai fontosságát, különösen a terrorizmus elleni harcban és a térségbeli válságokban. A francia elnök nyomatékosította, hogy országa ügyel NATO-szövetségese nemzetbiztonsági érdekeire. A politikus egyúttal rámutatott: Franciaország már az afríni offenzíva megindítását követően is határozott aggodalmának adott hangot, illetve mindig is szót emelt azért, hogy a szíriai civil lakosság akadálytalanul hozzájuthasson a humanitárius segélyekhez. Macron azt is jelezte: országa számára mindennél fontosabb a nemzetbiztonsági fenyegetést jelentő Iszlám Állam dzsihadista szervezet elleni harc.



Törökország január 20-án indított hadműveletet a kurdok kezén lévő, Szíria északnyugati részén található Afrín ellen nemzetbiztonsági aggályokra hivatkozva. A török csapatok és a szövetséges szíriai milíciák a múlt hét végén az egész térséget ellenőrzésük alá vonták. Erdogan a francia elnökkel folytatott telefonbeszélgetése során megismételte, hogy Törökország szíriai hadműveleteinek célja az érzékelt nemzetbiztonsági fenyegetések kiiktatása és a térségbeli béke biztosítása. Ankara szerint a Népvédelmi Egységek (YPG) nevű szíriai kurd milícia az általa terrorszervezetnek tartott Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) bábja. A PKK 1984 óta fegyveres felkelést folytat Törökországban a kurd autonómiáért.



A szíriai állami média beszámolói szerint újabb lázadócsoport mintegy hétezer tagja és hozzátartozóik készülnek arra, hogy elhagyják Damaszkusznak a lázadók által 2013 óta kézben tartott elővárosi térségét, Kelet-Gútát. A térségből a szíriai hadsereg médiája szerint ismét "folyosót" nyitnak, ezúttal a Fajlak ar-Rahmán nevű iszlamista csoport tagjai és családjuk számára, hogy a szíriai fővárossal kelet felől gyakorlatilag egybenőtt Zamalka, Irbín, Ajn-Terma és Dzsobar településekről az északnyugat-szíriai Idlíb tartomány azonos nevű székhelyére távozhassanak. A szíriai erők által három részre szakított Kelet-Gúta kiürítésének második szakaszára azt követően kerülhet sor, hogy a Szíriában harcoló orosz erők és a Fajlak ar-Rahmán képviselői előző nap megállapodásra jutottak a kivonulás feltételeiről.



Hasonló egyezményt kötött a héten a szíriai kormányerőkkel egy másik lázadószervezet, az Ahrár as-Sám. Ez utóbbi egyezmény 1500 harcos és 6 ezer civil evakuálását írta elő a szintén kelet-gútai Harasztá városából Idlíb tartományba. A helyi Sana hírügynökség szerint a szíriai hadsereg megkezdte bevonulását Harasztába, ahol hozzálátnak az útakadályok elbontásához és az esetleg hátrahagyott robbanószerkezetek hatástalanításához.



A Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH) szerint, amely helyi aktivistahálózata révén követi nyomon a polgárháború fejleményeit, a damaszkuszi rezsim és a vele szövetséges erők mostanra Kelet-Gúta legalább 90 százalékát ellenőrzésük alá vonták a térség ostromának február 18-ai kezdete óta. A szíriai főváros mintegy 400 ezer lakosú elővárosi térségét eddig mintegy 105 ezer ember hagyta el, beleértve azt a 700 embert, aki szombaton indult útnak - jelentette szombaton a RIA Novosztyi orosz hírügynökség az orosz védelmi minisztérium közlésére hivatkozva. Bassár el-Aszad szíriai elnök és fő szövetségese, Vlagyimir Putyin orosz államfő - az ENSZ Biztonsági Tanácsának tűzszüneti felhívása ellenére - csupán napi ötórás fegyverszünet betartását rendelte el, hogy aki akarja, elhagyhassa a hadsereg által ostromolt térséget.