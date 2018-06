Szíria: Visszaköltöznek otthonukba az emberek Homsz tartományban

Egy nap alatt mintegy 350 menekült tért vissza otthonába a szíriai Homsz tartományban és a főváros, Damaszkusz közeli Kelet-Gúta térségben - közölte vasárnap a Latakia tartományban működő, a harcoló felek békéltetésére létrehozott orosz koordinációs központ.



A közlemény szerint vasárnap 350 ember tért vissza a kormányerők által lázadóktól májusban visszafoglalt homszi területekre, illetve az áprilisban visszafoglalt Kelet-Gútába. A homszi területekre 214 ember, Kelet-Gútába 127-en tértek vissza.



Az orosz központ megjegyezte: mindeddig 67 ezer 573 ember költözött vissza Kelet-Gútába menekülttáborokból. Hozzátette: a szíriai hatóságok folyamatosan végzik azoknak az embereknek az átvilágítását, akik korábban lázadók irányítása alatt éltek a térségben, május 11. óta több mint 1300 ember esett át sikeresen ellenőrzésen.



A korábban évekig felkelők ellenőrizte Kelet-Gúta térsége az utóbbi fél évben többször is a nemzetközi sajtó figyelmébe került. Egyrészt a kormányerők 5 évig tartó ostroma miatt kialakult humanitárius válság miatt, másrészt a térségbeli Dúma városát ért április 8-i állítólagos vegyi fegyveres támadás miatt.



A Bassár el-Aszadhoz hű fegyveres erők a szinte biztos győzelem fényében általában úgynevezett helyi megbékélési megállapodásokat kötnek a nem Damaszkusz ellenőrizte területek lakosságával, illetve azok illetékeseivel. A hatóságok felajánlják a fegyverletételt elutasító lázadóknak, hogy elszállítják őket más területekre, míg a maradni kívánó felkelőknek és civileknek át kell esniük a kormányerők átvilágításán.



Sok más területhez hasonlóan Kelet-Gúta térségében is született megbékélési megállapodás. A békéltetési központ egyebek mellett arról is tájékoztatott, hogy az utóbbi napokban az Aleppó és Idlíb tartomány határán lévő feszültségmentesítési övezetben 877-en hagyták el az ott létesített menekülttáborokat.