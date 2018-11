Szkripal-ügy - Bellingcat: az orosz hírszerzés betört a brit vízumrendszerbe

Az orosz hírszerzés feltörte annak az informatikai cégnek a rendszerét, amely az oroszországi brit konzulátusokhoz érkező vízumkérelmek feldolgozását végezte, és feltételezhetően így szerzett többszöri beutazásra jogosító vízumot a Szergej Szkripalt és lányát az angliai Salisburyben megmérgező két katonai hírszerzőnek - jelentette pénteken a Bellingcat elnevezésű brit oknyomozó csoport és orosz partnere, a The Insider tényfeltáró oldal.



A két csoport oldalán egyszerre közzétett beszámoló szerint az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) "hátsó kaput", titkos hozzáférést szerzett a brit elektronikus vízumkérelmeket feldolgozó számítógépes rendszerhez, amelyet a TLSContact cég épített ki, beszervezve a cég egyik vezető informatikusát is.



A pekingi székhelyű TLSContact a világ számos országban kizárólagos szerződéses partnere egyebek közt egy sor EU-tagállam ottani konzulátusának, és 2015-ben már Svájc és az Egyesült Királyság moszkvai konzulátusának is ők nyújtották ezt a szolgáltatást.



A Bellingcat és a The Insider közlése szerint miközben a Szkripalt megmérgező katonai hírszerzők valódi kiléte után nyomoztak, kapcsolatba lépett velük az akcióhoz beszervezett orosz informatikus, aki 2017-ben családjával az Egyesült Államokba menekült.



A férfi, aki a jelentésben Vagyim Mitrofanov álnéven szerepel, azt mondta nekik: miután cége 2015 végén Moszkvába küldte őt dolgozni, az FSZB 2016 márciusában azt kérte tőle, hogy segítsen vízumot szerezni két embernek, akit Nagy-Britanniába terveznek küldeni.



Mitrofanov, akit állítása szerint családja folyamatos hatósági zaklatásával kényszerítettek rá az együttműködésre, a FSZB-nek azt válaszolta, hogy nem olyan egyszerű vízumot szerezni, mert nem tudja befolyásolni a már feldolgozott vízumkérelmek végső elbírálását.



Az FSZB erre azzal zsarolta őt, hogy börtönbe juttatják az édesanyját. Az informatikus beadta a derekát, és bizonyos dolgokban együttműködött az FSZB-vel. Menet közben rájött, hogy az orosz titkosszolgálat szakembereinek már sikerült hozzáférést nyerniük a moszkvai brit konzulátus vízumközpontjának rendszeréhez, a központ biztonsági kameráin keresztül.



Mitrofanov a Bellingcatnak azt mondta, őt is megbízták, hogy nyisson "hátsó kaput" a vízumfeldolgozó rendszerhez, de szabotálta ezt a feladatot, majd családját előbb kimenekítve maga is elhagyta Oroszországot.



A brit hatóságok szerint Szkripal és lánya ellen az Angliába Alekszandr Petrov és Ruszlan Bosirov álnéven beutazó két orosz követett el mérgezéses gyilkossági kísérletet március elején.



A tényfeltáró csoportok korábbi nyomozása szerint Bosirov valójában Anatolij Csepiga, az orosz katonai hírszerzés (GU) ezredese, Petrov pedig Alekszandr Miskin katonaorvos. A Bellingcat szerint mindketten megkapták a legmagasabb orosz állami kitüntetést, az Oroszországi Föderáció Hőse címet.



A Bellingcat és a The Insider nem tudja biztosan, hogy a két orosz ügynök hogyan jutott brit vízumhoz, de "Mitrofanov" története szerintük nyomra vezethet.



Pénteken közzétett jelentésüket egyelőre nem kommentálta a brit belügyminisztérium és a TLSContact.