Szlovák hírügynökség: Soros Györggyel találkozott a szlovák államfő

Az egyórás találkozó részleteiről és a megvitatott témákról nem kerültek nyilvánosságra információk. A hírügynökség beszámolt arról is, hogy a pozsonyi törvényhozás egyik - jelenleg független - képviselője, Peter Marcek az információkhoz való szabad hozzáférésről szóló törvény alapján a találkozó témáira és részleteire vonatkozóan korábban adatigénylést nyújtott be. Marcek, aki annak idején az ellenzéki bevándorlás ellenes és EU-kritikus - Család vagyunk (Sme rodina) párt listáján jutott be a parlamentbe, a szlovák hírügynökségnek azt mondta: elégedetlen az államfő egyik tanácsadója által az adatigénylésre neki küldött válasszal és így újabb igénylést nyújt be. Mint mondta: pontos, minden kérdésére kitérő válaszokat akar kapni, valamint kéri a találkozón elhangzottak leiratát is.



A képviselő azzal érvelt: a társadalomban "komoly félelmeket" kelt egy ilyen - a világ egyik legbefolyásosabb emberével tartott és ráadásul titkos - találkozó, mivel felveti annak lehetőségét, hogy "az olyan, demokratikus legitimitással nem rendelkező személyek, mint Soros megpróbálhatják irányítani vagy befolyásolni a nemzetközi történéseket." Az Egyesült Államokból hazatért vállalkozóból elnökké választott Kiskát tanácsadói által korábban már többször is összefüggésbe hozták Soros által támogatott szervezetekkel.



Az államfő tanácsadóiról Robert Fico, szlovák kormányfő tavasszal azt mondta: Kiska az ő hatásukra szít politikai konfliktusokat a kormánnyal. Fico szerint a tanácsadók befolyása olyan mértékű, hogy az államfő esetenként még saját nyilatkozatainakzövegét sem ismeri. Robert Fico és Andrej Kiska politikai szembenállása az államfő három és fél évvel ezelőtti megválasztása óta érezhető, az leginkább néhány külpolitikai kérdésben, illetve a migrációs válság megítélésében követhető nyomon. Kiska ezen a téren a szlovák kormány hivatalos álláspontjával is szembemenő - befogadás párti - álláspontot képvisel.