Sztrájkoltak a tanárok, öten meghaltak a guineai zavargásokban

Conacryban "be nem jelentett és tiltott" tüntetések zajlottak - olvasható az afrikai ország kormányának közleményében, amely megerősítette azokat a híreket, amelyek szerint a zavargások legalább öt ember halálát okozták.



Az összetűzések már reggel kezdődtek, amikor a tüntetők egy csoportja megtámadta a főváros egyik rendőrőrsét, majd összecsapott a rendfenntartó erőkkel. A nap folyamán a rendőrök könnygázzal próbálták feloszlatni a tiltakozó tömeget.



Az utcai összeütközéseknek legalább öt halálos áldozata van, harmincan megsebesültek, köztük a biztonsági erők tagjai is. Tizenkét embert őrizetbe vettek.



A guineai tanárok szakszervezetének felhívására február elsején szüntették be a munkát az oktatók, tiltakozásul amiatt, hogy a kormány csökkenteni akarja a szakmában dolgozók béreit. Figyelmeztették a hatóságokat, hogy mindaddig nem veszik fel újra a munkát, amíg követeléseiket nem teljesítik. Diákjaik egy része az ő támogatásukra vonult az utcákra, de a hétfői megmozdulásokon azok vettek részt, akik éppen a sztrájk ellen tiltakoztak, és az iskolák újbóli megnyitását követelik.