Szükségállapotot hirdettek a kolera miatt Szanaában

A helyi egészségügyi minisztérium egyúttal felhívást intézett a humanitárius szervezetekhez és más adományozókhoz, hogy segítsenek a járvány megfékezésében és a kolera miatt fenyegető "példátlan katasztrófa" elhárításában.



Az ország egészségügyi rendszere, amelyet súlyosan megtépázott a több mint két éve tartó polgárháború, nem képes megbirkózni a járvánnyal, különösen, hogy a háború milliókat taszított menekültsorba - állapította meg a Saba állami hírügynökség.



Arab-félsziget déli részén fekvő országot megroppantotta az Irán támogatását élvező síita húszi lázadók és a nyugati támogatású, Szaúd-Arábia vezette katonai koalíció között zajló háború, amelyben már több mint 10 ezer ember halt meg, nagyrészt a szinte mindennapossá vált légi csapások következtében.



Az ENSZ jelentései szerint Jemenben már csak néhány egészségügyi intézmény működik, és a lakosság kétharmada nem jut biztonságos ivóvízhez.



Április vége óta az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint 51 ember halálát okozta kolerás megbetegedés Jemenben. Emellett több mint 2700 akut hasmenéses és koleragyanús esetet észleltek. A jemeni egészségügyi minisztérium ezzel szemben 115 kolera okozta halálos áldozatról számolt be az elmúlt néhány napban, és több mint 8,5 ezer koleragyanús esetről. Megbetegedéseket jelentettek Szanaán kívül más nagyvárosokból is.



A WHO felmérése szerint országosan 7,6 millió ember él olyan körzetekben, ahol nagyon magas a kolerafertőzés kockázata. Az ENSZ szerint Jemenben a lakosság kétharmadának, mintegy 17 millió embernek van szüksége sürgős emberbaráti segélyre.



Az Arab-félsziget déli csücskén fekvő országban Abed-Rabbó Manszúr Hádi szunnita elnök erői 2014 szeptembere óta harcolnak a síita húszi felkelőkkel és az Ali Abdullah Száleh előző államfőt támogató milíciákkal. A lázadók ellen 2015 márciusában a Szaúd-Arábia vezette arab koalíció is hadba lépett, és légierővel segíti a kormányt, a síita felkelőket pedig Irán támogatja. Az ENSZ eddigi közvetítő kísérletei és a hét tűzszünet mind kudarcba fulladt.