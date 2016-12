˝Tán van szebb dolog egy bűzlő hullarakásnál?˝ - 30 évet kapott a Ku Klux Klan-tag

Harminc év börtönbüntetésre ítélte egy amerikai szövetségi bíróság azt a férfit, aki ipari erősségű röntgenkészüléket akart készíteni, hogy muzulmán embereket sugározzon halálra - közölte az amerikai igazságügyi tárca.



Az 52 éves Glendon Scott Crawford bizarr terve az volt, hogy megvásárol és átépít egy röntgenkészüléket, amellyel távolról halálos dózisú sugárzásnak tesz ki muzulmánokat.



A New York állambeli Crawford az ugyancsak New York-i Albany és Schenectady városok mecseteit, egy muszlim közösségi központot és iskolát, valamint a kormányzó villáját szemelte ki a készülő fegyver célpontjainak. Tervei szerint egy, a célpontok mellett parkolt furgonból sugározta volna halálra áldozatait.



A fehér emberek felsőbbrendűségét hirdető Ku Klux Klan szervezethez (KKK) tartozó Crawford azonban nem rendelkezett sem a megfelelő tudással, sem a szükséges pénzzel ahhoz, hogy ördögi tervét végrehajtsa. A férfi és társa, az 56 éves Eric Feight így 2012-ben két zsidó szervezetet keresett fel, hogy finanszírozzák a szerinte Izrael ellenségei ellen irányuló projektet.



A zsidó szervezetek azonban felvették a kapcsolatot a Szövetségi Nyomozó Irodával (FBI), és megkezdődött a 14 hónapos nyomozás, amelynek során Crawford beépített FBI-nyomozókkal dolgozott együtt egy olyan készüléken, amely egyébként sosem működött volna.



Crawford és társa egy olyan készülék átalakításán dolgozott, amelyet a KKK-hoz kötődő üzletemberektől vásároltak. Az üzletemberek a valóságban azonban beépített FBI-ügynökök voltak.



Az elfogásáról rejtett kamerával készült, már-már komikus 2013-as felvételen Crawford egy másik férfi társaságában egy mikrohullámú sütőnek kinéző eszközt szerelget, amelynek működési elvét próbálja jól hallhatóan megfejteni.



A férfi személyiségéről sokat elmondhat az, hogy állítólag magát Darth Vader és Forrest Gump keverékének tartotta, a muzulmánokat pedig "orvosi hulladéknak" nevezte, akiket véleménye szerint "sterilizálni" kéne.



A készülékével tervezett támadásokról dicsekedve pedig azt mondta: olyan lesz, mint "Hirosima egy villanykapcsolóval".



Gyilkos szándékait igazolták azon kijelentései is, amelyeket a vele dolgozó FBI-ügynököknek tett: "Minden lélegző dolog halott lesz reggelre. Tán van szebb dolog egy bűzlő hullarakásnál?"



Crawfordot 2015-ben vádolták meg radioaktív sugárzás terjesztésére alkalmas eszköz építésének és használatának kísérletével, tömegpusztító fegyver létrehozását célzó összeesküvésben való részvétellel, valamint tömegpusztító fegyverrel kapcsolatos információ terjesztésével.



Ő az első ember, akit a 2004-ben elfogadott "piszkosbomba-törvény" alapján radiológiai fegyver építésének kísérletével vádoltak meg és ítéltek el - jegyezte meg az amerikai igazságügyi minisztérium.



Crawford társát, Eric Feightet tavaly decemberben 8 év börtönbüntetésre ítélték terrorizmus anyagi támogatásáért.