Tanóra közben vágta fel az ereit egy kilencedikes diák

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes lelki elsősegély számot!

Osztálytársai szeme láttára, földrajzóra közben követett el öngyilkossági kísérletet egy kilencedikes fiú a romániai Brăila városában -A tanuló felvágta az ereit, amit egyik osztálytársnője vett észre. A lány segítségért kiáltott, amit az iskola kapusa is meghallott, és nadrágszíjával elszorította a fiú vérző csuklóját.A diákot kórházba szállították, ahol sikerült megmenteni az életét. Az orvosok korábbi öngyilkossági kísérletek nyomait is felfedezték a testén.A tanuló osztályfőnöke elmondta, hogy a fiúnak korábban is voltak lelki problémái, és pszichológushoz is járt.A fiút a pszichiátriára utalták, és a rendőrség mellett a gyermekvédelmi igazgatóság is vizsgálatot indított az ügyben.