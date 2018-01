Tavasszal megérkezhet Budapestre az új amerikai nagykövet

Remélhetőleg tavasz végére, nyár elejére megérkezik Budapestre az új amerikai nagykövet - mondta Megyesy Jenő, a miniszterelnök amerikai ügyekért felelős főtanácsadója a hirdo.hu-nak a Donald Trump amerikai elnök egy évvel ezelőtti beiktatatásához kapcsolódóan adott interjúban.



Megjegyezte: nehéz prognosztizálni, hogy a szenátus mikor hagyja jóvá a jelöltet, akit meg is hallgat előtte a testület. Sajtóhírek szerint David Corsteint jelölnék Budapestre amerikai nagykövetnek. Megyesy Jenő szerint ez azt jelentené, hogy most is egy politikai kinevezett érkezik Magyarországra, ahogy az volt elmúlt 20 évben is. Nem feltétlenül baj, hogy nem karrierdiplomata jön, mert egy politikai kinevezett függetlenebb tud maradni a rendszertől, és közelebb áll az elnökhöz - mondta.



"Arra számítok, hogy az új nagykövet megérkezésével a helyzet továbbra is pozitív irányba mozdul majd, és a felmerülő viták nem lesznek előtérben" - mondta főtanácsadó.



Megyesy Jenő nem tudta megmondani, hogy mikor várható a magyar miniszterelnök washingtoni látogatása. Kifejtette: a kétoldalú találkozók alapvetően akkor lényegesek, amikor valamilyen fontos téma vagy konfliktus merül fel, de jelenleg ilyen nincs. A magyar-amerikai viszonyról a főtanácsadó úgy nyilatkozott: a katonai, nemzetbiztonsági együttműködés mindig is jó volt, a NATO megbecsült tagja Magyarország, a gazdasági kapcsolatok is megfelelőek, hisz Amerika Németország után Magyarország második legfontosabb partnere.