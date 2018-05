Technológiai vállalatok adóztatásából finanszírozná a nyugdíjemelést a spanyol kormány

Nagyrészt a technológiai nagyvállalatok, például a Google vagy az Apple digitális szolgáltatásainak adóztatásából fedezné a spanyol kormány a nyugdíjaknak az infláció mértékével megegyező emelését az idén és jövőre - írta több spanyol napilap is szerdán.



Az elképzelés a 2018-2021-es időszakra vonatkozó stabilitási programban szerepel, amelyet a dél-európai ország vezetése kedden küldött el Brüsszelbe.



A részletesen még nem ismertetett új adónemtől összesen 2,1 milliárd eurós bevételt remél a spanyol kormány: 2018-ban 600 millió, 2019-ben 1,5 milliárd eurót.



Cristóbal Montoro spanyol pénzügyminiszter korábban beszélt már az új adó tervéről, amikor bejelentette, hogy a kormány idén 1,6 százalékkal, jövőre 1,5 százalékkal tervezi növelni a nyugdíjakat. Az intézkedés összértéke 3,7 milliárd euró.



A kormány erről a Baszk Nacionalista Párttal (PNV) állapodott meg a múlt héten, amely cserébe várhatóan támogatja majd a törvényhozásban a 2018-as költségvetési törvény elfogadását.



A kisebbségi konzervatív kormány már tavaly is többek között a PNV támogatásának megszerzésével tudta keresztülvinni a parlamenten költségvetési tervezetét.



A baszk párt idén azt közölte: erre nem hajlandó addig, amíg a spanyol kormány irányítja Katalóniát. Ez azonban addig így marad, amíg nem alakul meg az új katalán kormány, csakhogy Katalóniában lassan négy hónapja nem tudja a parlament megválasztani az új elnököt, aki megalakítaná az új kormányt.



Spanyolország költségvetését normál menetrend szerint már tavaly szeptemberben el kellett volna fogadni. Erre várhatóan most júliusban kerülhet sor.



A kormány és a PNV megállapodásának előzménye, hogy hónapok óta folyamatosan tünetnek nyugdíjasok szerte Spanyolországban, és követelik, hogy a törvény által előírt évi 0,25 százalék helyett az infláció mértékével arányosan emeljék meg a nyugdíjakat.