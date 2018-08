Tél a nyárban - 20-30 centi hó esett Ausztriában, Tirolban mínusz 10 fok volt

Illusztráció

Harminc centiméter vastagságot is meghaladó hó esett vasárnapra virradóra az osztrák Alpokban és Olaszország északi részében - jelentették az időjárási szolgálatok. A Tauern-hegységben lévő Sonnblick és Rudolfshütte mérőállomásain a hó vastagsága elérte helyenként a 40 centimétert is. A Stubai gleccsernél és a Hintertuxer gleccsernél 20-30 centiméteres hó esett. A tiroli völgyekben is "fogvacogtató" hideg volt, a hőmérséklet 10 Celsius-fok alá süllyedt.Hó esett az Olasz Dolomitokban is. A hóesés közlekedési fennakadásokat okozott vasárnap reggel. Egyes Tirolból Stájerországba vezető hegyi utak ideiglenesen járhatatlanná váltak. Az időjárási előrejelzések szerint azonban a jövő héten visszatér a nyárias idő: Ausztria egyes vidékein 30 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet a hét közepén, és Tirolban s elérheti a 28 Celsius-fokot. https://wsoe.org/snowfall-on-tyrols-mountain-drops-30-centimeters-of-snow/