Telefonban akarja megerősíteni a kapcsolatot egymással Washington és Ankara

A szóvivő jelezte: hosszabb telefonbeszélgetést készítenek elő Donald Trump elnök és Recep Tayyip Erdogan török államfő között, ennek keretében kívánják megerősíteni a Washington és Ankara közötti "erős köteléket". Sanders hangsúlyozta: az Egyesült Államok arra bíztatja Törökországot, hogy tegyen lépéseket az ország demokráciájának további erősítésére, valamint folytassa a kétoldalú kapcsolatok még megoldatlan kérdéseinek rendezését. A szóvivőnő nem részletezte, milyen megoldatlan kérdésekre utalt. A hétfőn már nyilvánosságra is hozott hivatalos eredmények szerint Recep Tayyip Erdogan török elnököt 52.59 százalékos aránnyal újraválasztották a vasárnap tartott választásokon, s kihívója, Muharrem Ince, a Köztársasági Néppárt jelöltje hétfői sajtótájékoztatóján el is ismerte Erdogan győzelmét. A parlamenti választásokat is Erdogan pártja, az eddig is kormányzó Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) nyerte meg, bár elveszítette abszolút többségét a parlamentben.