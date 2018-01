Tengerparti misén vigasztalta az áradások károsultjait Ferenc pápa

Peru északi részén, Trujillo tengerpartján tartott misét Ferenc pápa szombaton, és azzal vigasztalta a tavalyi áradásokban földönfutóvá vált lakosságot, hogy együtt az élet minden viharát túlélhetik.



Az El Nino időjárási jelenséget kísérő áradásokban több mint 150-en vesztették életüket a térségben 2016 decembere és 2017 áprilisa között, több százezer otthon vált a földdel egyenlővé, és a lakosság egy része még mindig sátrakban él. A katasztrófa körülbelül 2 millió embernek okozott szenvedést.



A misén mintegy 200 ezer hívő vett részt. A katolikus egyházfő szentbeszédében egyéb viharokat is említett, amelyek a térséget sújtják, a többi között a szervezett bűnözést és a bérgyilkosságokat. Peru északi részén különösen gyakori, hogy a bűnbandák védelmi pénzt követelnek a lakosságtól. Kiemelt célpontjaik például a buszsofőrök, akiknek járművét felgyújtják, ha nem fizetnek. Ezt a problémát dolgozta fel A diszkrét hős című regényében a Nobel-díjas perui Mario Vargas Llosa.



A pápa szerint a peruiak megmutatták, hogy az élet legnagyobb problémáival is szembe lehet nézni, ha a közösség összefog, és tagjai testvérként segítik egymást. A katolikus egyházfő ezért azt javasolta, lépjenek fel a társadalmi problémákkal szemben, és "ne vegyék magától értetődőnek azokat a dolgokat, amelyek fájdalmat okoznak". Ferenc volt a második pápa, aki felkereste Trujillót. II. János Pál 1985-ben járt a városban. A katolikus egyházfő vasárnap fejezi be egyhetes chilei és perui látogatását, és indul vissza Rómába. A vallási vezető chilei útját tüntetések és templomgyújtogatások kísérték, de Peruban szívélyes fogadtatásban részesült. Ferenc pápa hatodszor kereste fel a latin-amerikai térséget azóta, hogy a Vatikán élére került.