Terroristává nyilvánította a Hamász vezetőjét az Egyesült Államok

Az Egyesült Államok felvette a terroristákat felsoroló "feketelistájára" a Hamász vezetőjét, Iszmáil Haníjét - jelentette be az amerikai külügyminisztérium szerdán. A palesztin mozgalom közölte, a döntés nem bátortalanítja el az ellenállást.



A tárca közleménye által idézett Rex Tillerson külügyminiszter szerint a Gázai övezetet irányító radikális iszlamista szervezet vezetője "veszélyezteti a Közel-Kelet stabilitását" és "aláássa a békefolyamatot" Izraellel.



A Hamász már 1997 óta szerepel a külföldi terrorista szervezeteket tartalmazó amerikai listán. Az amerikai külügyminisztérium szerint Iszmáil Haníjét szoros kapcsolat fűzi a mozgalom katonai szárnyához (az Ezzeddín al-Kasszám Brigádokhoz) és a fegyveres harc híve, beleértve a civilek ellenit is.



"Gyaníthatóan részt vett izraeliek elleni terrortámadásokban", az általa vezetett szervezet pedig terrorakciókban meghalt 17 amerikai haláláért felelős - fűzte hozzá a külügyminisztérium.



A Hamász közleményben reagált, és azt írta, a döntéssel nyomást akartak gyakorolni rájuk, de ez kudarcra van ítélve. Hozzátették, a bejelentés nem bátortalanítja el őket, folytatják az ellenállást, míg el nem űzik a megszállókat - utaltak az izraeliekre.



Az Egyesült Államok olyan időszakban vette fel Haníjét a feketelistára, amikor a Gázai övezetet több mint tíz éve uraló Hamász törékeny békét kötött Mahmúd Abbász palesztin elnök vezette, mérsékelt Fatah mozgalommal. Az Egyesült Államok és a palesztinok kapcsolata az elmúlt hetekben amúgy is feszültté vált, miután az amerikai elnök tavaly decemberben Jeruzsálemet ismerte el Izrael fővárosaként. Donald Trump döntéséről Iszmáil Haníje azt mondta, minden határt átlépett, a palesztin hatóság pedig elutasítja, hogy az amerikaiak közvetítsenek az Izraellel folytatandó tárgyalásokban.



Az amerikai külügyminisztérium szerdán három csoportot is feketelistára tett: a Harakát al-Szabirín palesztin mozgalmat, amely Ciszjordániában és a Gázai övezetben is tevékenykedik és iráni támogatást élvez, a Liva at-Taura nevű, 2016-ban Egyiptomban megjelent szervezetet és egy másik egyiptomi csoportot, amelyet 2015-ben hoztak létre.