Terrorizmus - indokolt az elektronikai eszközök tiltása a repülő

A biztonságpolitikai szakértő szerint ezért indokolt az elektronikai eszközök használatának tiltása a repülőgépeken. Horváth Józsefet arról kérdezték vasárnap az M1 aktuális csatornán, hogy a brit hírszerzés azt feltételezi, terroristák kifejleszthettek olyan módszereket, amelyekkel úgy tudnak robbanóanyagot elrejteni a hordozható számítógépekbe (laptop) és mobiltelefonokba, hogy azokat a repterek biztonsági átvilágítási rendszere ne észlelje.



Kifejtette: a technológiai fejlődés a terrorizmusban is megjelenik, "reálisan számolni kell" azzal, hogy egy merénylő egy laptop akkumulátorának helyére olyan hatékony robbanószert helyez el, amely képes lyukat ütni egy repülőgép oldalába, amitől lezuhanhat a gép. Nem véletlen, hogy az Egyesült Államok megtiltotta több országban, hogy az onnan felszálló, Amerikába tartó repülőgépek fedélzetére laptopot vihessenek fel - fűzte hozzá.



Arra a kérdésre, hogy okostelefonba is el lehet-e rejteni robbanószerkezetet, Horváth József úgy válaszolt, ezt nem lehet kizárni, a fejlődés olyan gyors - példaként az okosórákat említette, amelyek egyre inkább elterjednek a mindennapokban -, hogy talán fél év múlva azt kell előírniuk a biztonsági szerveknek, hogy "semmiféle elektronikai eszközt biztonsági okokból" nem lehet felvinni a gépekre. Sajnos a repülés olyan "emelt szintű kockázati tényezővé" vált, hogy ezeket a szigorításokat lépésről lépésre be kell majd vezetni - hangoztatta a szakértő.