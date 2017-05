Terrortámadás Kabulban: 80 halottról és 350-nél több sérültről számoltak be

A muzulmán böjti hónap, a ramadán elején elkövetett merénylet volt az utóbbi időszak egyik legtöbb halálos áldozattal járó terrorcselekménye Afganisztánban. A támadást a délelőtti csúcsforgalom idején hajtották végre a német nagykövetség megerősített kapujánál, azonban más fontos környékbeli létesítmények is megrongálódtak.A dpa német hírügynökség a helyszínen készült fényképek alapján azt írja, hogy a német nagykövetség épülete súlyosan megsérült, az utca felőli ablakok közül többtucatnyi betört.Basír Mudzsahid, a kabuli rendőrség szóvivője azt mondta,. Hozzátette: a robbanás, amely százméteres körzetben erősen megrázkódtatta a környékbeli épületek nyílászáróit, nagyon nagy erejű volt.Egy egészségügyi tisztviselő szerint az áldozatok főként afgán civilek.Egy férfi, akinek a fejét be kellett kötözni, elmondta, hogy az egész olyan volt, mint egy földrengés. Ő egy bankban sebesült meg, amelynek épületét a robbanás lökéshulláma elérte.Egy másik, könnyebben megsebesült férfi azt mondta, hogy hatalmas volt a pusztítás és a kavarodás. "Nem tudtam világosan gondolkodni. Mindenütt hatalmas zűr volt körülöttem."Zabiullah Mudzsahid, a tálib mozgalom szóvivője gyakorlatilag elhatárolódott a támadástól, s mint mondta: a tálibok mozgalma határozottan elítéli az olyan céltalan támadásokat, amelyeknek civil áldozatai vannak.Közleményében azt írta:

A terroristák még a ramadán szent hónapjában, a szívjóság, az áldás és az imádság havában sem hagynak fel az ártatlan emberek gyilkolásával.

Az ország külügyminisztériuma arról is beszámolt, hogy a támadásban megrongálódott egyes pakisztáni diplomaták közelben lévő lakhelye, mások könnyebben megsebesültek.A Reuters hírügynökség tudósításában megállapítja, hogy a múlt hét végén kezdődött ramadán sem jelent megnyugvást az erőszaktól forrongó Afganisztánban. BBC értesülési szerint a robbantásban legalább nyolcvanan meghaltak és 350-nél több sérült van. A merényletben főleg civilek sérültek meg a Zanbaq téren, a német nagykövetség közelében elkövetett merényletben.A portál úgy tudja, hogy a robbanás olyan erejű volt, hogy a helyszíntől több száz méterre is ajtókat és ablakokat szakított ki.Megsebesült a kabuli német nagykövetség több munkatársa, egy afgán biztonsági őr pedig életét vesztette az afganisztáni fővárosban szerdán elkövetett robbantásban - közölte Sigmar Gabriel német külügyminiszter.A miniszter közleménye szerint a merénylet után a nagykövetség valamennyi munkatársát biztonságba helyezték.- hangsúlyozta a német diplomácia vezetője.Német hírtelevíziók helyszíni jelentései alapján a terrorcselekményt közvetlenül a nagykövetség előtt hajtották végre. Az épületegyüttesben súlyos károk keletkeztek, a sebesült munkatársak száma egyelőre nem ismert.Tartálykocsit robbantottak fel szerdán az afgán fővárosban, Kabulban a diplomáciai negyednél, legkevesebb 15 ember meghalt és 300 megsebesült - közölték egészségügyi források.Szelim Raszuli, a fővárosi kórházak vezetője szerint a halottak száma emelkedhet, mert a sebesültek közül sokan vannak válságos állapotban.A német nagykövetség közelében elkövetett terrortámadásban megrongálódott a Hszinhua kínai hírügynökség helyi irodája. Az NHK japán közszolgálati tévéadó szerint a japán nagykövetség két munkatársa is megsebesült.Nádzsib Danis, a belügyminisztérium szóvivője elmondta, hogy szinte semmi sem maradt a - vízszállító vagy szippantós - teherautóból. A robbanás harminc másik járművet is megsemmisített. Egyelőre senki sem vállalta magára a merénylet elkövetését.