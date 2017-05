Terrortámadás Manchesterben: 22 halott, 59 sérült - Egy 8 éves kislány is van az áldozatok között

16:07

Lemondta liverpooli koncertjét a Take That



Lemondta kedd estére tervezett liverpooli koncertjét a Take That a hétfő esti manchesteri robbantás áldozatai iránti tiszteletből.



Az Ariana Grande amerikai popénekes hétfő esti fellépése után elkövetett terrortámadásban 22-en meghaltak és 59-en megsebesültek a Manchester Arénában.

A Take That, mely az elmúlt héten ugyanezen a helyszínen adott koncertet, az áldozatok és családjuk iránti tiszteletből mondta le a fellépést. "Gondolataink és imáink veletek vannak" - olvasható a zenekar közleményében.



A Gary Barlow, Mark Owen és Howard Donald alkotta zenekarnak a hét további részében három fellépése lenne a manchesteri arénában, egyelőre nem közölték, megtartják-e azokat a koncerteket - írta a BBC hírportálja.



A hétfői tragédia miatt Nagy-Britannia több helyszínén felülvizsgálják a biztonsági intézkedéseket. A londoni O2 aréna, ahol a tervek szerint csütörtökön és pénteken is fellép Ariana Grande, közölte: fokozták a biztonsági ellenőrzéseket. Arról nincsen információ, az énekesnő folytatja-e európai turnéját.