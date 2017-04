Terrortámadás Stockholmban - legalább hárman meghaltak

Péntek délután egy furgon gyalogosok közé hajtott Stockholm sétálóutcáján, sérültekről és 3 halottról lehetett hallani

A rendőrség megerősítette a tömeges gázolás tényét, de nem tudni, hogy terrorcselekmény történt-e

A tömeges gázolással egy időben - meg nem erősített hírek szerint -, a stockholmi metróban is lövöldözés volt

Kiderült, hogy a gázoláshoz használt furgont ellopták

Hangosbeszélőn terrorcselekményre figyelmeztették az embereket

Lezárták a metrókat és a központi pályaudvart Stockholmban

, mert ahhoz nagyol közel történt a támadás - írja a The LocalEgy Twiter bejegyzés szerint 5 halálos áldozata van a gázolásnak- A helyszín közelében a rendőrség több embert őrizetbe vett - írta meg a The Local A svéd miniszterelnök szerint is terrortámadás történt. Stefan Löfven jelenleg Göteborgban van, de siet vissza Stockholmba - írja az Index - A több embert elgázoló teherautó a Spendrups svéd sörgyár tulajdona volt, a társaság szóvivője elmondta, a jármű éppen kiszállított egy rakományt, a Caliante bárhoz,- írja a The Localra hivatkozva a Magyar Nemzet pénteken délután, amikor egy furgon gyalogosokat gázolt el egy belvárosi sétálóutcában - közölte az MTI.A hatóságok arra szólították fel a fővárosban tartózkodókat, hogy kerüljék el a városközpontot.A rendőrség közlése szerint a gázolásnak számos áldozata van, köztük legalább három halálos.- Lövöldözés volt a Fridhemsplanon, a Klara Norrán pedig őrizetbe vettek egy embert, írja a Lokal.se -re hivatkozva az Index . Úgy tudják, hogy a teherautót a mai napon szerezték meg ismeretlenek. Nem tudni, hogy a sofőrrel együtt térítették el vagy ellopták. A stockholmi pályaudvar nem indít és nem fogad vonatokat.A lap még arról számolt be, hogy olyan, egyelőre meg nem erősített hírek is érkeztek, hogy ezzel egy időben a metróban is lövöldözés volt. A vonalakat leállították. Innen még nem érkeztek hírek sérültekről vagy áldozatokról.- Sétálóutcába hajtott egy furgon Stockholmban péntek délután, és legalább három embert halálra gázolt - jelentette a svéd média. A jármű ezt követően behajtott egy bevásárlóközpont területére, majd kigyulladt.A rendőrség megerősítette a tömeges gázolás tényét.- Egy teherautó hajtott végig Stockholm egyik utcáján, a Drottninggatanon. Az AFP hírügynökség és a BBC is csak sérültekről írt, de a Svenska Dagbladet helyszínen tartózkodó riporterének többen mondták, hogy vannak halottak. Meg nem erősített információk szerint három halálos áldozat van - A lap úgy folytatja : a belvárosban pánik tört ki, a környék fölött helikopter köröz.Meg nem erősített hír, hogy ezzel egy időben a metróban lövöldözés volt, a vonalakat leállították. Innen még nem érkeztek hírek sérültekről vagy áldozatokról.