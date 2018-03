The Washington Post: Putyin újraválasztásával erősödő feszültség várható Oroszország és a Nyugat között

A napilap oroszországi tudósítói irodájának vezetője orosz elemzőket idézve jutott erre a megállapításra.



Gleb Pavlovszkij, aki korábban a Kreml tanácsadója volt, mára azonban Vlagyimir Putyin éles bírálója lett, azt nyilatkozta az amerikai lap tudósítójának, Anton Troianovskinak, hogy Putyin "szétrombolta a kormányzati rendszert" és ezért Moszkva "külföldön lesz aktívabb". Pavlovszkij azonban nem fejtette ki, hogy konkrétan mire is gondolt. Viszont azt állította, hogy Theresa May brit kormányfő "választás előtti ajándékot" nyújtott át Putyin elnöknek, amikor gyorsan Oroszországot vádolta meg a Dél-Angliában élő volt orosz kettős ügynök, Szergej Szkripal megmérgezésével, és ellentmondást nem tűrő válaszlépést foganatosított. London válasza feldühítette az oroszokat, és azok is elmentek voksolni, akik egyébként esetleg otthon maradtak volna - fogalmazott a The Washington Postnak Pavlovszkij.



Az amerikai Carnegie Intézet moszkvai központjának orosz belpolitikával foglalkozó vezető kutatója, Andrej Kolesznyikov azon véleményének adott hangot az amerikai lap hasábjain, hogy hat év múlva Putyin - kínai mintára - akár meg is hosszabbíttathatja elnöksége időtartamát.



Hétfői számában a The Wall Street Journal szerkesztőségi cikkben foglalkozott az orosz választási eredménnyel. Putyin következő hat éve című állásfoglalásában a lap a választást "a modern tekintélyelvű választás modelljének" minősítette. Megállapítása szerint Putyin "valamennyi komoly versenytársát eltávolította, s azoknak a jelölteknek, akik indultak, nem volt komoly pénzügyi hátterük és megfelelő hozzáférésük a médiához".



A The Wall Street Journal leszögezte: a Trump-kormányzat erőteljesebben lépett fel Moszkvával szemben, mint az előző elnök, Barack Obama adminisztrációja, hiszen például gyilkos fegyvereket küldött Ukrajnának. "De Putyin még mindig abban reménykedik, hogy úgy manipulálhatja Trumpot, hogy valamiképpen elfogadja a Kreml regionális uralmát. Trumpnak nem szabad ennek bedőlnie" - hangsúlyozta a konzervatív lap szerkesztőségi állásfoglalása.